Frankfurt (www.fondscheck.de) - Ungewissheit scheint an den Finanzmärkten derzeit einen größeren Raum einzunehmen, so die Deutsche Börse AG.Indices wie der S&P 500, Dow Jones Industrial, MSCI World, Nasdaq und DAX lägen seit Anfang vergangener Woche zwischen 2,2 und 3,7 Prozent im Minus. Analog zum Marktgeschehen sehe Andreas Schröer auffällig viele Rückgaben von Nasdaq-ETFs (ISIN DE000A0F5UF5/ WKN A0F5UF). Zu den Schwerpunkten im Handel mit Indexfonds hätten bei Lang & Schwarz zudem Positionierungen in einem DAX-Produkt mit zweifachem Hebel (ISIN LU0411075020/ WKN DBX0BY) gehört, das von fallenden Kursen profitiere. Mehr Zu- als Abflüsse gebe es für MSCI World-Tracker. "Zum Teil gehen diese auf Sparplanausführungen zurück." ...

