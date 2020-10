Dublin (www.fondscheck.de) - "Play apart together", lautete das Motto in Lockdown-Zeiten, so Tommaso Tabacchi, Fondsspezialist bei Mediolanum International Funds, der auch für die GAMAX-Fonds verantwortlich ist.Die Weltgesundheitsorganisation habe zusammen mit großen Spieleherstellern erfolgreich dazu aufgerufen, mit Freunden online gegen die Einsamkeit zu zocken. Während der Corona-Krise habe aufgrund der ausgerufenen Shut- und Lockdowns weltweit ein regelrechter Run auf Videospiele stattgefunden. Die Vertriebsplattform Steam habe im April beispielsweise mit 24,5 Millionen Mitgliedern so viele Nutzer wie nie zuvor gezählt. Auch die durchschnittliche Bildschirmzeit habe sich nach oben entwickelt: Seit Pandemie-Beginn würden Gamer laut einer Studie der Unternehmensberatung Simon-Kucher & Partners mindestens fünf Stunden pro Woche mit Videospielen verbringen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...