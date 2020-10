Die Ölpreise sind etwas höher in den Mittwoch gestartet, geraten aber zum Mittag hin unter Druck. Rohöl (Brent) fällt von zwischenzeitlich 43,00 auf 42,50 Dollar je Barrel zurück, was schon gestern Stand der Dinge war. Die Inlandspreise für Heizöl profitieren weiterhin von Wechselkursgewinnen auf europäischer Seite und der anhaltend recht geringen Nachfrage Die Heizölpreise treten am Vormittag auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...