MADRID (dpa-AFX) - Der ehemalige katalanische Polizeichef Josep Lluís Trapero ist von den Vorwürfen des Aufruhrs und der Bildung einer kriminellen Organisation freigesprochen worden. Diese standen in Zusammenhang mit dem illegalen Unabhängigkeitsreferendum vom Herbst 2017 in der spanischen Konfliktregion. Es sei zweifelsfrei bewiesen worden, dass Trapero nicht mit den damaligen Separatistenführern um den wenig später abgesetzten Regionalpräsidenten Carles Puigdemont kooperiert habe, um die Abstimmung zu ermöglichen, teilte der Nationale Staatsgerichtshof in Madrid am Mittwoch mit.

Neben Trapero wurden auch die drei mitangeklagten Beamten und Politiker Teresa Laplana, César Puig und Pere Soler freigesprochen. Sie alle hatten zum Zeitpunkt der verfassungswidrigen Abstimmung über die Abspaltung von Spanien in Barcelona hohe Posten bei den regionalen Sicherheitsbehörden oder im katalanischen Innenministerium bekleidet. Den Angeklagten drohten im Fall einer Verurteilung Haftstrafen von bis zu 15 Jahren.

Polizeimajor Trapero war nur wenige Wochen vor der Zuspitzung des Unabhängigkeitskonflikts bei der Aufklärung der Terroranschläge von Barcelona im August 2017 in ganz Spanien zum Helden avanciert. Nach dem Trennungsreferendum wurde der heute 55-Jährige am 28. Oktober 2017 von der Zentralregierung in Madrid, die Katalonien damals unter Zwangsverwaltung stellte, aber des Amtes enthoben. Er wurde der Kollaboration mit den Separatisten beim Referendum und bei Demonstrationen gegen die Zentralregierung verdächtigt. Puigdemont entzog sich der spanischen Justiz, indem er sich - wie andere separatistische Politiker - rechtzeitig nach Belgien absetzte./er/DP/jha