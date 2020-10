Die Bank of England (BoE) hat viel Spielraum in Sachen QE, sagte der stellvertretende Zentralbankgouverneur Dave Ramsden in seiner Rede am Mittwoch. Wichtige Zitate: QE ist das grundlegende politische Instrument der BoE. Die BoE kann die britischen Renditen nach unten bringen. Die BoE verpflichtet sich, die Politik nicht zu straffen, bis wir davon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...