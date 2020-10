Der EUR/JPY fällt nach dem Scheitern an der Schlüsselhürde um 125,00 - Weiter nördlich der 125,00 liegt eine Zwischenhürde bei 126,46 - Die starke Erholung des EUR/JPY traf am Dienstag am Hauptwiderstand um 125,00 auf eine harte Barriere. Das Überschreiten dieser Zone, idealerweise in sehr naher Zukunft, sollte die Tür für einen Test des 10. September ...

