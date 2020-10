Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den Rohöl Futures Märkten am Dienstag um 4,1K Kontrakte gesunken ist, was dem vierten Rückgang in Folge entspricht. Das Volumen steigt die zweite Sitzung in Folge und zwar um 44,2K Kontrakte. WTI hat 42,00 $ im Blick WTI Rohöl testete am Dienstag die Marke von 42,00 $ pro Barrel. Die ...

