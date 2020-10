Wie geplant hat Dr. Jürgen Kuske Ende September 2020 nach über 23 Jahren im Unternehmen die kaufmännische Geschäftsführung der deutschen Optima Gesellschaften abgegeben. Als Geschäftsführer der Beratungsgesellschaft Optima Consulting GmbH steht Dr. Jürgen Kuske der Optima Unternehmensgruppe als Berater weiterhin zur Verfügung und soll Optima bis Ende 2022 in der Vollversammlung der IHK vertreten. Bereits im Mai dieses Jahres hatte Kuske seine Aufgaben an Jan Glass übergeben. Die Geschäftsführung und seine Ämter in den Auslandsgesellschaften will Kuske in den nächsten Monaten abgeben. Wachstum ...

