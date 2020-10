Zwei Neuerungen stehen ab sofort im Portfolio der Kreativlinie Acer: Während der Midi-Tower ConceptD 300 die Reihe erweitert, stellen die Laptops ConceptD 7 und 7 Pro Updates dar. Für den Einsatz auf dem Schreibtisch hat Acer den Desktop ConceptD 300 entwickelt. Er rangiert in der Produktpalette zwischen den Workstations ConceptD 500, ConceptD 700, ConceptD 900 und dem Einsteigermodell ConceptD 100. Acer habe ihn speziell für BIM-, CAD- und 3D-Berechnungen konzipiert, heißt es in der Pressemeldung. In der Maximalausstattung arbeiten ein Intel-Core-Prozessor i7 der zehnten...

Den vollständigen Artikel lesen ...