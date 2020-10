DJ PTA-News: Gentlemen's Equity S.A.: Gentlemen's Equity S.A. plant Investments in die Lebensmittelbranche

Lissabon - Paris - Zürich (pta029/21.10.2020/16:00) - Die börsennotierte Beteiligungsholding Gentlemen's Equity S.A. (ISIN: PTGVE1AE0009) plant Investments in die Lebensmittelbranche.

Der Lebensmittelsektor als Investmentoption

Auch während der Corona-Pandemie haben sich einige Branchen als eine sichere und nachhaltige Grundlage für Investitionen hervorgetan. Dies betrifft vor allem die Bereiche, die im Alltag des Menschen unausweichlich sind und immer benötigt werden. Daher hat die Gentlemen's Equity SA ein Auge auf den Lebensmittelsektor geworfen, da es sich um einen interessanten und vor allem überaus nachhaltigen Markt handelt, der in der Vergangenheit und auch in Krisenzeiten oft 2-stellige Renditen erwirtschaftet hat.

Aquakultur als nachhaltiger Entwicklungszweig

Durch das Investment in die Aquakultur und die damit verbundene Fischzucht mit Zander und anderen Sorten soll ein neuer Bereich erschlossen werden. Im Vergleich zur klassischen Fischerei ist die Fischzucht in der Halle deutlich nachhaltiger, lässt sich umfassend kontrollieren und bietet umfassende Gewinne für ein lohnendes Investment. Durch den stetigen Bedarf an Lebensmitteln und vor allem an Fisch ist ein solches Geschäftsmodell zudem krisenfest und überaus sicher. Hierbei legen die vielen Hersteller und Partner im Bereich der Aquakultur viel Wert auf eine nachhaltige und umfassende Zucht. Die damit verbundenen Standards gehen weit über die Anforderungen der Rinder- oder Schweinezucht hinaus, wodurch das Investment auch ethisch einen guten Eindruck macht. Am Beispiel des Zanders zeigt sich daher eine funktionale und nachhaltige Variante, um fairen Fisch zu angemessenen Preisen am Markt zu etablieren. Auch für mögliche Krisen bieten die damit verbundenen Produktionen den nötigen Rückhalt und Komfort.

Krisensicher und durch stetiges Wachstum geprägt

Im Bereich der Lebensmittelindustrie werden seit Jahren zweistellige Wachstumsraten erzielt. Dies ist vor allem auf das stetige Wachstum der Weltbevölkerung und den damit verbundenen Bedarf nach Verpflegung zurückzuführen. In dieser Hinsicht findet die Lebensmittelindustrie mit zahlreichen Produkten die zentralen Antworten auf die Fragen der Zukunft und überzeugt mit sicheren Konzepten. Dies macht es auch für zukünftige Investments einfacher, auf ein funktionierendes, wachsendes und zugleich soziales System zu setzen, welches die Versorgung gewährleistet. Die Aquakultur zeichnet sich hierbei mit einer Wachstumsrate von jährlich 8 % besonders stark aus. Bereits 60 % der in Deutschland verkauften Fische stammen aus Aquakultur und der Trend zeigt, dass diese Zahl auch in Zukunft steigen wird. Dies ist vor allem auf die steigende Nachfrage zurückzuführen, da die Menschen zunehmend umweltbewusst und sicher einkaufen. Gleichzeitig sinken die Erträge aus der Wildfischerei, die vor allem Naturschützern ein Dorn im Auge waren.

Die wichtigen Antworten auf die Fragen der Zukunft

Auf dieser Grundlage soll sich der Markt bereits in wenigen Jahren weiterentwickelt haben, um sich den Bedürfnissen der Kunden anzupassen. Dies wird nicht nur an der Haltung erkennbar, sondern auch am Ernährungsbedarf für Zander und ähnliche Fische. Während ein Rind das 8 bis 16-fache des eigenen Gewichts an Nahrung zunimmt, frisst der Zander nur das 0,9 bis 1-fache. Auch das Schwein kann mit einem 4 bis 8-fachen Bedarf nicht mithalten. Daher sichern Fische aus der Aquakultur eine ganzheitliche und flächendeckende Versorgung, ohne die Umwelt zu belasten. Neben den guten Zahlen zeichnet sich dieser Ansatz auch auf der gesundheitlichen Ebene durch Qualität aus. Da der Körper vor allem auf Eiweiße angewiesen ist, bietet Fisch eine ausgezeichnete Ernährungsbasis. Dieser ist frei von gespritzten Antibiotika, die Schweinen oder Rindern in der Massenzucht verabreicht werden. Dadurch können die Käufer der Edelfische mit einem guten Gewissen in den Einkaufswagen blicken und den Fisch aus der Aquakultur genießen.

Eine gute Verbindung aus Versorgung und Gewinn

Nicht nur aufgrund des geringen Haltungsaufwands, sondern auch in Hinblick auf die menschliche Versorgung ist die Aquakultur ein wirksamer Ansatz. Dieser führt zu einer komfortablen Versorgung der Menschen und gleichermaßen zu einer steilen Wachstumskurve. Im Gegenzug zu den immer leerer gefischten Meeren wird in der Aquakultur auf den Artenbestand der Tiere geachtet. Dies macht den gesamten Entwicklungsprozess zu einer nachhaltigen und ganzheitlichen Lösung. Die Gentlemen ' s Equity SA freut sich daher, einen weiteren Schritt in Richtung Zukunft zu gehen.

Über Gentlemen's Equity S.A.

Die Gentlemen's Equity SA ist eine multinationale Investmentholding mit Sitz in Lissabon, sie notiert an den Börsen Paris und ENX (ISIN: PTGVE1AE0009). Die Gesellschaft beteiligt sich an international tätigen Unternehmen in den Bereichen E-Commerce, Energie & Umwelt, Sport & Entertainment sowie im Luxury-Umfeld. Der Investitionsfokus ist auf Unternehmen gerichtet, die innovativ, nachhaltig und lukrativ am Markt operieren oder vor einer Erfolg versprechenden Markteinführung stehen. http://www.gentlemensequity.com

Kontakt Gentlemen's Equity S.A. Avenida da Liberdade N110, 1st 1269-046 Lissabon Tel. +351 213 404 620

Investor Relation Miguel Rocha de Moura (PT/DE/EN/FR) E-Mail: ir@gentlemensequity.com

Aussender: Gentlemen's Equity S.A.

ISIN(s): PTGVE1AE0009 (Aktie)

