NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street hat sich am Mittwoch weiter stabilisiert. Nach dem schwachen Wochenauftakt und einer moderaten Erholung am Dienstag legten die Kurse nun etwas weiter zu.

Der Dow Jones Industrial stieg um 0,33 Prozent auf 28 403,36 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,41 Prozent auf 3457,13 Punkte nach oben und der technologielastige Nasdaq 100 lag mit 0,50 Prozent im Plus bei 11 736,77 Zählern.

Marktbestimmendes Thema sind weiter die Verhandlungen zwischen Republikanern und Demokraten über neue Finanzhilfen in der Corona-Pandemie. Obwohl der Markt optimistisch ist, sind die Nachrichten zuletzt widersprüchlich gewesen. Nancy Pelosi, die Sprecherin der Demokraten im Repräsentantenhaus, zeigte sich jüngst eher zuversichtlich. Dagegen warnte der Mehrheitsführer der Republikaner im Senat, Mitch McConnell, einer Einigung noch vor den Präsidentschaftswahlen zuzustimmen./la/he

