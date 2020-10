Acer aktualisiert seine Notebook-Linie auf die Spezifikationen der Evo-Plattform. Die Serien Swift, Spin und Aspire werden teils um neue Modelle erweitert, vor allem aber auf die neuen Intel- Core-Prozessoren der elften Generation aufgerüstet. Intels Evo-Plattform, die Version 2.0 des Projekt Athena aus dem vergangenen Jahr, nimmt an Fahrt auf. Immer mehr Hersteller bringen Produkte, die sich an die Evo-Spezifikationen halten. Für Käuferinnen und Käufer ist das eine positive Entwicklung, denn die Evo-Standards definieren die wesentlichen Leistungsmerkmale eines modernen Notebooks recht eindeutig. Wer also ein Notebook nach ...

