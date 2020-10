ROUNDUP/Barnier: Abkommen mit London bei Kompromisswillen in Reichweite

BRÜSSEL - Die Europäische Union sieht weiter die Chance, einen harten Bruch mit Großbritannien zum Jahresende abzuwenden. "Ich denke, ein Abkommen ist in Reichweite, wenn wir von beiden Seiten bereit sind, konstruktiv und im Geist des Kompromisses zu arbeiten", sagte EU-Unterhändler Michel Barnier am Mittwoch in Europaparlament. Die britische Regierung reagierte "mit Interesse" auf Barniers Rede und erklärte, man werde das Gesagte genau analysieren.

EU-Kommissar: Corona-Anleihen ein Vertrauensvotum in die EU

BRÜSSEL - EU-Haushaltskommissar Johannes Hahn sieht in der erfolgreichen Platzierung der ersten Corona-Anleihen ein Vertrauensvotum in die EU. Wie Hahn am Mittwoch in Brüssel bestätigte, wurden am Vortag zwei Anleihen im Gesamtwert von 17 Milliarden Euro ausgegeben, darunter eine 10-Milliarden-Anleihe mit zehn Jahren Laufzeit und eine 7-Milliarden-Anleihe mit 20 Jahren Laufzeit. Die Nachfrage von Investoren war ungewöhnlich hoch. Insgesamt habe es Gebote für 233 Milliarden Euro gegeben, die beiden Anleihen seien damit mehr als 13 Mal überzeichnet gewesen, hieß es.

ROUNDUP/ EU-Kommission: Noch Monate bis zur Corona-Impfung

BRÜSSEL - Für die Corona-Krise ist nach Einschätzung der EU-Kommission keine schnelle Lösung durch Impfungen in Sicht. "Es wird noch Monate dauern, bis ein Impfstoff gefunden und verteilt ist", sagte Kommissionsvizepräsident Maros Sefcovic am Mittwoch im Europaparlament in Brüssel. Niemand wisse heute, wann die Pandemie endlich vorüber sein werde.

Tschechien schließt Geschäfte und verhängt Lockdown



PRAG - Angesichts sprunghaft steigender Corona-Zahlen greift Tschechien zu drastischen Maßnahmen, die einem landesweiten Lockdown gleichkommen. Von Donnerstagmorgen an müssen fast alle Geschäfte schließen, wie Gesundheitsminister Roman Prymula am Mittwoch bekanntgab. Ausgenommen sind unter anderem Lebensmittelgeschäfte, Drogerien und Apotheken.

ROUNDUP: EZB beginnt Meinungsaustausch mit gesellschaftlichen Gruppen

FRANKFURT - Europas Währungshüter haben im Rahmen ihrer Strategieüberprüfung den Meinungsaustausch mit gesellschaftlichen Gruppen begonnen. Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, und EZB-Chefvolkswirt Philip Lane standen Vertretern verschiedenster Organisationen, Verbraucherverbänden und Sozialpartnern am Mittwoch in einem im Internet übertragenen Format Rede und Antwort. "Die EZB steht im Dienst der europäischen Bürger", sagte Lagarde.

Großbritannien: Inflation zieht etwas an



LONDON - Die Lebenshaltungskosten in Großbritannien sind im September wieder etwas stärker gestiegen. Wie das Statistikamt ONS am Mittwoch in London mitteilte, lagen die Verbraucherpreise durchschnittlich 0,5 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Im August hatte die Inflationsrate 0,2 Prozent betragen. Analysten hatten für September jedoch einen etwas höheren Zuwachs erwartet.

ROUNDUP: Jeder Fünfte in Deutschland arbeitet für Niedriglohn

WIESBADEN - In Deutschland hat im Frühjahr 2018 gut jeder fünfte abhängig Beschäftigte für einen Niedriglohn gearbeitet. Damit wurden rund 8 Millionen Jobs unterhalb der Schwelle von 11,05 Euro brutto pro Stunde entlohnt, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch berichtete. Das waren fast 400 000 Niedriglohn-Jobs mehr als vier Jahre zuvor.

RKI: Corona-Fallsterblichkeit aktuell bei deutlich unter 1 Prozent

BERLIN - Weit weniger als jeder Hundertste der gemeldeten Corona-Infizierten in Deutschland ist zuletzt an oder mit Beteiligung der Infektion gestorben. Das geht aus dem aktuellen Lagebericht des Robert Koch-Instituts (RKI) von Dienstagabend hervor. Demnach liegt der Anteil Verstorbener an allen laborbestätigten Sars-CoV-2-Infektionen seit der Kalenderwoche 34 (17.8. bis 23.8.) bei deutlich unter einem Prozent.

