FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 04. November:

DONNERSTAG, DEN 22. OKTOBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Sika AG, 9Monatszahlen

07:00 CHE: STMicro, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Adva Optical, Q3-Zahlen

07:00 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Q3-Zahlen

07:00 NLD: BE Semiconductor, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Thales, Q3 Umsatz

07:30 FRA: Schneider Electric, Q3 Umsatz

07:30 FRA: Pernod Ricard, Q1 Umsatz

08:00 DEU: Amadeus Fire, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Relx, Q3 Trading Update

08:00 GBR: Anglo American, Q3 Production Report

08:00 GBR: Rentokil Initial, Q3 Trading Update

08:00 NLD: Unilever, Q3 Trading Statement

11:30 FIN: Kone, Q3-Zahlen

12:00 USA: Dow, Q3-Zahlen

12:55 USA: Coca-Cola, Q3-Zahlen

13:00 USA: AT&T, Q3-Zahlen

13:00 USA: American Airlines, Q3-Zahlen

16:00 DEU: Verkündungstermin im jahrelangen Gerichtsstreit zwischen Daimler und dem Zulieferer Prevent 17:45 FRA: Kering, Q3-Umsatz

17:45 FRA: Accor, Q3-Umsatz

17:45 FRA: Michelin, Q3 Umsatz

18:00 FRA: L'Oreal, Q3 Umsatz

22:00 USA: Intel, Q3-Zahlen

22:05 USA: Mattel, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Gläubiger entscheiden über Ende des Schutzschirms für die Fluggesellschaft Condor - Überführung in Treuhand-Konstruktion, noch kein neuer Investor DEU: Intershop Communications, Q3-Zahlen

FRA: Scor, Q3-Zahlen

FRA: Dassault Systemes, Q3-Zahlen

FRA: Hermes International, Q3-Zahlen

NOR: DNB ASA, Q3-Zahlen

SWE: Atlas Copco, Q3-Zahlen

SWE: Alfa Laval, Q3-Zahlen

USA: Southwest Airlines, Q3-Zahlen

USA: Kimberly Clark, Q3-Zahlen

USA: American Electric Power, Q3-Zahlen

USA: Northrop Grumman, Q3-Zahlen

USA: Quest Diagnostics, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:01 DEU: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 10/20 08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 11/20

08:00 DEU: Kaufverhalten in der Corona-Krise bis einschließlich 42. KW 08:45 FRA: Produzentenvertrauen 10/20

09:00 EUR: Online-Konferenz Europäische Zentralbank (EZB) zu europaweiten Bezahlsystemen und zum digitalen Euro u.a. mit Reden von EZB-Direktoriumsmitglied Fabio Panetta und der neuen EU-Kommissarin für Finanzmarktregulierung, Mairead McGuinness 10:00 CHE: KOF Konjunkturprognose Herbst

13:00 TRK: Türkische Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Frühindikator 09/20

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 09/20

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 10/20 (vorab)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Beginn 3. Runde der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen 08:45 Statements Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), VKA-Präsident und Verhandlungsführer Ulrich Mädge, Oberbürgermeister der Stadt Lüneburg 09:30 DEU: Vorstellung des KfW-Mittelstandspanels 2020 (Online-Pk) 10:00 DEU: Telefonkonferenz Credit Suisse zur Veröffentlichung des "Global Wealth Report 2020" 10:00 DEU: Online-Pk zur Jugendstudie der tui-Stiftung "Wie junge Deutsche über Europa und Corona denken" DEU: Weitere Entwicklung in der Corona-Krise

10:00 Online-Pk Robert Koch-Institut zu COVID-19 in Deutschland 13:45 Pk Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) nach einer Videokonferenz mit Wirtschaftsverbänden und verschiedenen Branchen über die aktuelle Corona-Lage 10:30 DEU: Online-Pressegespräch Politikcheck - Die Verbraucherzentrale Bundesverband stellt Regierungsbilanz ein Jahr vor der Bundestagswahl 2021 vor 11:00 DEU: Online - OECD stellt Pisa-Sonderauswertung zur "globalen Kompetenz von Schülern" 14:00 DEU: Online-Vorträge und -Diskussionen der Gesellschaften der Volkswagen Group Retail Deutschland zu E-Mobilität und Fuhrpark-Management DEU: Geplanter Schlichtungsbeginn zwischen Deutscher Bahn und GDL 19:00 USA: Justizausschuss des US-Senats stimmt über Amy Coney Barrett als Kandidatin für den Supreme Court ab FREITAG, DEN 23. OKTOBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: ABB, Q3-Zahlen (Call 9.00 h)

07:00 CHE: BB Biotech, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Rieter, Q3 Trading Update

07:00 DEU: Daimler, Q3-Zahlen (detailliert) (Call 8.00 h) 07:00 DEU: Ceconomy, Umsatz Jahr

07:00 DEU: KWS Saat, Q3-Zahlen (Pk online 10.00 h)

07:00 CHE: Schindler, Q3-Zahlen

07:00 NLD: Signify, Q3-Zahlen

07:15 FRA: Air Liquide, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Renault, Q3-Umsatz

08:00 DEU: Atoss Software, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Barclays, Q3-Zahlen

08:00 GBR: LSE, Q3-Zahlen

08:00 SWE: Electrolux, Q3-Zahlen

13:00 USA: American Express, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: Faurecia, Q3-Zahlen

NOR: Norsk Hydro, Q3-Zahlen

SWE: Nordea, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:01 GBR: GfK-Verbrauchervertrauen 10/20

01:30 JPN: Verbraucherpreise 09/20

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/20 (1. Veröffentlichung) 03:00 USA: Letzte TV-Debatte zwischen US-Präsident Trump und seinem Herausforderer Joe Biden 08:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen 09/20

08:00 DEU: Bauhauptgewerbe 08/20

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 09/20

09:00 AUT: Industrieproduktion 08/20

09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/20 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/20 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/20 (1. Veröffentlichung) 10:00 POL: Arbeitslosenquote 09/20

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/20 (1. Veröffentlichung) 15:00 BEL: Geschäftsklima 10/20

15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/20 (1. Veröffentlichung) EUR: S&P Ratingergebnis Griechenland, Italien, EFSF, Großbritannien EUR: Moody's Ratingergebnis Rumänien

EUR: Fitch Ratingergebnis Niederlande, Island

SONSTIGE TERMINE

EUR: Tagung der EU-Umweltminister - Thema ist unter anderem das neue EU-Klimaziel für 2030 DEU: Informelle Videokonferenz der für Wettbewerbsfähigkeit zuständigen EU-Minister 08:30 Doorstep von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und EU-Kommissionsvizepräsidentin Margrethe Vestager 12:30 Pk Altmaier und Thierry Breton, EU-Kommissar für Binnenmarkt MONTAG, DEN 26. OKTOBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: SAP, Q3-Zahlen (Call 14.00 h)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: BaFin - Versicherungskonferenz - "Rolle von Versicherern in der Kapitalmarktunion und der Gesellschaft - Solvency-II-Review und Krisenbewältigung", Berlin NLD: NXP Semiconductors, Q3-Zahlen

USA: Alphabet, Q3-Zahlen

USA: Hasbro, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

06:00 JPN: Frühindikatoren 08/20 (endgültig)

10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 10/20

12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht

13:30 USA: CFNA-Index 09/20

15:00 USA: Verkauf neuer Häuser 09/20

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Online-Diskussionsveranstaltung mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) DEU: Ausschusssitzungen des Bundestags

10:00 Innenausschuss zum Passgesetz

12:00 Finanzausschusses zum Jahressteuergesetz 2020

12:00 Petitionsausschuss zu den Themen Zeitlich begrenzte Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens aufgrund der Corona-Pandemie, Anhebung der Altersgrenze im Mammographie-Screening-Programm, Zugang von Kindern und Jugendlichen zur medizinischen Versorgung 13:30 Arbeit und Soziales zur Wiedereinführung des Nachholfaktors in der 14:00 Ausschusses für Wirtschaft und Energie zur Nationalen Wasserstoffstrategie Recht und Verbraucherschutz zu Selbstbestimmte Lebensentwürfe stärken 15:3030 Innenausschuss zur Flüchtlingspolitik

14:00 DEU: Online-Klimapolitik-Briefing nach vier Monaten deutscher EU-Ratspräsidentschaft. Unter dem Motto "Green Recovery - Emerging stronger from the crisis" sprechen Außenminister Heiko Maas, Bundesumweltministerin Svenja Schulze (beide SPD) und der Vorstandsvorsitzende des Deutchen Klima-Konsortiums, Mojib Latif. DIENSTAG, DEN 27. OKTOBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

05:00 GBR: HSBC Holdings, Q3-Zahlen

06:00 CHE: Bucher, Q3-Umsatz

07:00 DEU: Covestro, Q3-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Rational, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Novartis, Q3-Zahlen

07:00 FRA: Capgemini, Q3-Zahlen

08:00 SWE: SKF, Q3-Zahlen

08:00 SWE: Vattenfall, Q3-Zahlen

08:00 GBR: BP, Q3-Zahlen

11:00 USA: Caterpillar, Q3-Zahlen

11:30 USA: Merck&Co, Q3-Zahlen

11:45 USA: Pfizer, Q3-Zahlen

11:55 USA: Raytheon Technologies, Q3-Zahlen

21:01 USA: Microsoft, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Washtec, 9Monatszahlen

FRA: Valeo, Q3-Zahlen

USA: Edison International, Q3-Zahlen

USA: Eli Lilly, Q3-Zahlen

USA: Stanley Black & Decker, Q3-Zahlen

USA: 3M, Q3-Zahlen

USA: Corning, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:45 FRA: Erzeugerpreise 09/20

09:00 ESP: Arbeitslosenquote Q3/20

10:00 EUR: Geldmenge M3 09/20

13:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 09/20 (vorab) 14:00 USA: FHFA-Index 08/20

15:00 USA: Verbrauchervertrauen 10/20

21:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Energietag 2020 "Green Recovery in Europe? Energy Future at the Crossroads" 10:00 DEU: Verhandlung im Kapitalanleger-Musterverfahren gegen VW und Porsche vor dem Oberlandesgericht Braunschweig 13:30 DEU: Voraussichtlicher Verkündungstermin von zwei Berufungsverfahren zur Klarnamenpflicht bei Facebook beim OLG München MITTWOCH, DEN 28. OKTOBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

06:50 ESP: Banco Santander, Q3-Zahlen

07:00 DEU: BASF, Q3-Zahlen (detailliert) (Call 9.00 h) 07:00 DEU: DWS, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Deutsche Bank, Q3-Zahlen

07:15 DEU: DIC Asset, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Delivery Hero, Q3-Umsatz

07:00 JPN: Sony, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Telefonica Deutschland, Q3-Zahlen

07:30 FRA: PSA Peugeot, Q3-Umsatz

07:30 FRA: Carrefour, Q3-Umsatz

07:30 NLD: KPN, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Puma, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Beiersdorf, 9Monatsumsatz (Call 9.30 h)

08:00 NLD: Heineken, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Next, Q3-Zahlen

11:00 USA: UPS, Q3-Zahlen

11:20 USA: General Electric, Q3-Zahlen

12:30 USA: Boeing, Q3-Zahlen

13:00 GBR: GlaxoSmithKline, Q3-Zahlen

13:00 GBR: Fiat Chrysler Automobiles, Q3-Zahlen

17:45 FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, 9Monatsumsatz

18:00 NLD: ASM International, Q3-Zahlen

19:00 DEU: Deutsche Börse, Q3-Zahlen

21:05 USA: Visa, Q3-Zahlen

21:10 USA: Ford Motor Co, Q3-Zahlen

21:15 USA: Ebay, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DNK: Carlsberg, Q3-Zahlen

FRA: Suez, Q3-Zahlen

ITA: Saipem, Q3-Zahlen

NOR: Aker Solutions, Q3-Zahlen

USA: Beyond Meat, Q3-Zahlen

USA: Mastercard, Q3-Zahlen

USA: Boston Scientific, Q3-Zahlen

USA: Amgen, Q3-Zahlen

USA: General Dynamics, Q3-Zahlen

USA: Norfolk, Q3-Zahlen

USA: CME Group, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 10/20

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 09/20

12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 09/20

13:30 USA: Lagerbestände Großhandel 09/20 (vorab)

15:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier legt Herbstprognose der Bundesregierung vor 11:00 DEU: Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) stellt Aufsichtsratsstudie 2020 vor - Einfluss und Vergütung der Kontrolleure 10:00 Pk des Modeverbandes GermanFashion zu Konsumertrends beim Bekleidungskauf in der Corona-Krise DONNERSTAG, DEN 29. OKTOBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

06:15 GBR: Standard Chartered, Q3-Zahlen

06:45 CHE: Credit Suisse, Q3-Zahlen

06:30 FRA: Airbus Group, Q3-Zahlen

06:45 NOR: Equinor, Q3-Zahlen

07:00 DEU: FMC, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Fresenius, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Takkt, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Kuka, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Nemetschek, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Siltronic, Q3-Zahlen

07:00 AUT: OMV, Q3-Zahlen

07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Sulzer, Bestelleingang 9 Monate

07:00 CHE: Clariant, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Geberit, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Grenke, Q3-Zahlen

07:00 FIN: Nokia, Q3-Zahlen

07:00 NOR: Aker BP, Q3-Zahlen

07:15 CHE: Swisscom, Q3-Zahlen

07:15 DEU: Wacker Chemie, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Volkswagen, 9Monatszahlen

07:30 DEU: Drägerwerk, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Symrise, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Vossloh, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Befesa, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Schaltbau, 9Monatszahlen

07:30 FRA: Sanofi, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Orange, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Aixtron, Q3-Zahlen

07:30 ESP: Telefonica, Q3-Zahlen

07:45 DEU: Krones, Q3-Zahlen

08:00 DEU: MTU, Q3-Zahlen

08:00 DEU: LPKF, Q3-Zahlen (detailliert)

08:00 DEU: DMG Mori, Q3-Zahlen

08:05 ESP: Repsol, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Shell, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Q3-Zahlen

08:00 GBR: BT Group, Q2-Zahlen

08:00 GBR: Smith & Nephew, Q3-Zahlen

11:00 DEU: Pk HessenChemie zur Konjunktur und den Folgen der Corona-Krise 11:00 USA: Dupont de Nemours, Q3-Zahlen

11:00 USA: Spotify, Q3-Zahlen

11:30 USA: Blue Apron, Q3-Zahlen

12:30 USA: Intercontinental Exchange, Q3-Zahlen

14:00 DEU: Deutsche Börse, Call zu den Q3-Zahlen

17:50 FRA: Saint-Gobain, Q3-Umsatz

21:00 USA: Twitter, Q3-Zahlen

21:01 USA: Amazon, Q3-Zahlen

21:05 USA: Stryker, Q3-Zahlen

21:05 USA: Starbucks, Q4-Zahlen

21:05 USA: Facebook, Q3-Zahlen

21:30 USA: Apple, Q4-Zahlen

22:30 USA: Alphabet, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Grammer, Q3-Zahlen (detailliert)

DEU: Kion, Q3-Zahlen

FRA: Sodexo, Q3-Zahlen

FRA: Rexel, Q3-Umsatz

FRA: Casino, Q3-Umsatz

PRT: EDP, Q3-Zahlen

USA: AMD, Q3-Zahlen

USA: Kraft Heinz, Q3-Zahlen

USA: International Paper, Q3-Zahlen

USA: Conoco Phillips, Q3-Zahlen

USA: Kellogg, Q3-Zahlen

USA: Baxter International, Q3-Zahlen

USA: Southern Company, Q3-Zahlen

USA: Activision Blizzard, Q3-Zahlen

USA: Moody's, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

JPN: BoJ Zinsentscheid

00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 09/20

09:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 10/20

09:00 ESP: Verbraucherpreise 10/20 (vorab)

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 10/20

10:00 DEU: Verbraucherpreise Brandenburg, Hessen, Bayern 10/20 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 10/20

10:30 DEU: Verbrauchervertrauen Nordrhein-Westfalen 10/20 11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 10/20

11:00 BEL: BIP Q3/20 (1. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 10/20 (endgültig)

13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

13:30 USA: BIP Q3/20 (1. Veröffentlichung)

13:30 USA: Privater Konsum Q3/20 (1. Veröffentlichung) 13:45 EUR: EZB Zinsentscheid

14:00 DEU: Verbraucherpreise 10/20 (vorab)

15:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 09/20

SONSTIGE TERMINE

DEU: Handelsblatt-Jahrestagung "Stadtwerke 2020: Für Macher von Machern" 09:30 LUX: EuGH-Gutachten zu staatlichen Beihilfen Italiens - Banca Tercas FREITAG, DEN 30. OKTOBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CHE: LafargeHolcim, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Swiss Re, Q3-Zahlen

07:00 FRA: Safran, Q3-Zahlen

07:10 ESP: BBVA, Q3-Zahlen

07:15 FRA: Air France-KLM, Q3-Zahlen

07:25 CHE: SNB, 9Monatszahlen

07:30 DEU: SNP Schneider-Neureither & Partner, Q3-Zahlen 07:30 DEU: RIB Software, Q3-Zahlen

07:30 DNK: Novo Nordisk, Q3-Zahlen

07:50 ITA: Eni, Q3-Zahlen

08:00 CHE: Glencore, Q3 Production Report

08:00 GBR: Natwest, Q3-Zahlen

08:00 FRA: Total, Q3-Zahlen

08:00 GBR: IAG International Airlines, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Royal Bank of Scotland Group, Q3-Zahlen

10:00 DEU: Audi, 9Monatszahlen

11:45 USA: Chevron Corporation, Q3-Zahlen

12:35 USA: Exxon Mobil, Q3-Zahlen

13:00 DEU: Villeroy & Boch, Hauptversammlung (online)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: PSI, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Tokio Verbraucherpreise 10/20

00:30 JPN: Arbeitslosenzahlen 09/20

00:50 JPN: Industrieproduktion 09/20 (vorläufig)

06:00 USA: Wohnungsbaubeginne 09/20

07:30 FRA: BIP Q3/20 (1. Veröffentlichung)

08:00 DEU: BIP Q3/20 (1. Veröffentlichung)

08:45 FRA: Verbraucherpreise 10/20 (vorab)

09:00 AUT: BIP Q3/20 (1. Veröffentlichung)

09:00 ESP: BIP Q3/20 (1. Veröffentlichung)

10:00 POL: Verbraucherpreise 10/20 (vorläufig)

10:30 PRT: Verbraucherpreise 10/20 (vorläufig)

10:30 PRT: BIP Q3/20 (1. Veröffentlichung)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 10/20 (vorläufig)

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 09/20

11:00 EUR: BIP Q3/20 (1. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 10/20 (vorläufig)

12:00 ITA: BIP Q3/20 (1. Veröffentlichung)

12:00 PRT: Industrieproduktion 09/20

13:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 09/20

14:45 USA: MNI Chicago PMI 10/20

15:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 10/20 (endgültig) EUR: Moody's Ratingergebnis Dänemark, Niederlande

EUR: Fitch Ratingergebnis Finnland, Rumänien

EUR: S&P Ratingergebnis Tschechien

SAMSTAG, DEN 31. OKTOBER 2020

CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/20

MONTAG, DEN 02. NOVEMBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Siemens Healthineers, Jahreszahlen

08:00 IRL: Ryanair, Halbjahreszahlen

22:05 USA: Mondelez International, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUT: Erste Group Bank, Q3-Zahlen

CHE: Transocean, Q3-Zahlen

DEU: Hypoport, Q3-Zahlen

IRL: Ryanair, Q2-Zahlen

NLD: PostNL, Q3-Zahlen

USA: PayPal, Q3-Zahlen

USA: Estee Lauder, Q1-Zahlen

USA: Mosaic, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Jibun PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/20 (endgültig) 02:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/20

09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/20

09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/20 (endgültig) 09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/20 (endgültig) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/20 (endgültig) 10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/20 (endgültig) 15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/20 (endgültig) 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 10/20

16:00 USA: Bauinvestitionen 09/20

SONSTIGE TERMINE

DEU: Informelles Treffen der für Verbraucherschutz zuständigen EU-Minister - 1. Tag DIENSTAG, DEN 03. NOVEMBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Klöckner & Co, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Evonik, Q3-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Fuchs Petrolub, Q3-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: HelloFresh, Q3-Zahlen (detailliert)

07:00 CHE: Adecco, Q3-Zahlen

07:00 FRA: BNP Paribas, Q3-Zahlen

07:00 FRA: AXA, Q3-Zahlen

07:00 NLD: DSM, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Hugo Boss, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Pfeiffer Vacuum, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Bayer, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Associated British Foods, Jahreszahlen

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure, München TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Securitas, Q3-Zahlen

FRA: EssilorLuxottica, Q3-Umsatz

ITA: Ferrari, Q3-Zahlen

USA: Pkw-Absatz 10/20



TERMINE KONJUNKTUR

08:30 CHE: Verbraucherpreise 10/20

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 09/20

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 09/20 (endgültig) SONSTIGE TERMINE

USA. Wahlen in den USA: Abstimmung über Präsident, Senat und Repräsentantenhaus DEU: Online-Forum des Deutschen Bauernverbandes (DBV) zu Klima und Tierhaltung 18:30 DEU: Auftakt Kandidatenverfahren CDU zur Wahl eines neuen Bundesvorsitzenden MITTWOCH, DEN 04. NOVEMBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Vonovia, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Brenntag, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Zalando, Q3-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: BMW, Q3-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Hannover Rück, Q3-Zahlen

07:45 NLD: Ahold Delhaize, Q3-Zahlen

08:00 DNK: Danske Bank, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Marks & Spencer, Q3-Zahlen

08:00 IRL: Kerry Group, Q3-Zahlen

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 10:00 DEU: KfW, Q3-Zahlen

10:00 DEU: VDMA Auftragseingang Maschinenbau 09/20 und Q3/20 22:00 NLD: Qiagen, Q3-Zahlen (detailliert)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: KBA / VdIK / VDA - Pkw-Neuzulassungen 10/20

DEU: Norma Group, Q3-Zahlen

CHE: Swiss Life, Q3-Umsatz

DNK: Vestas, Q3-Zahlen

ESP: Endesa, Q3-Zahlen

FRA: Credit Agricole, Q3-Zahlen

ITA: Intesa Sanpaolo, Q3-Zahlen

USA: Qualcomm, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

02:45 CHN: Caixin PMI Dienste 10/20

09:15 ESP: PMI Dienste 10/20

09:45 ITA: PMI Dienste 10/20

09:50 FRA: PMI Dienste 10/20 (endgültig)

09:55 DEU: PMI Dienste 10/20 (endgültig)

10:00 EUR: PMI Dienste 10/20 (endgültig)

10:30 GBR: PMI Dienste 10/20 (endgültig)

11:00 EUR: Erzeugerpreise 09/20

14:15 USA: ADP-Beschäftigung 10/20

14:30 USA: Handelsbilanz 09/20

15:45 USA: PMI Dienste 10/20 (endgültig)

16:00 USA: ISM-Index Services 10/20



SONSTIGE TERMINE

DEU: Erste reguläre Flüge von der Südbahn des Flughafens Berlin Brandenburg Willy Brandt (BER) EUR: Tagung der EU-Wirtschafts- und Finanzminister

USA: Mitgliedschaft der USA im Pariser Klimaabkommen endet °

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi