FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 22. Oktober:

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Sika AG, 9Monatszahlen

07:00 CHE: STMicro, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Adva Optical, Q3-Zahlen

07:00 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Q3-Zahlen

07:00 NLD: BE Semiconductor, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Thales, Q3 Umsatz

07:30 FRA: Schneider Electric, Q3 Umsatz

07:30 FRA: Pernod Ricard, Q1 Umsatz

08:00 DEU: Amadeus Fire, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Relx, Q3 Trading Update

08:00 GBR: Anglo American, Q3 Production Report

08:00 GBR: Rentokil Initial, Q3 Trading Update

08:00 NLD: Unilever, Q3 Trading Statement

11:30 FIN: Kone, Q3-Zahlen

12:00 USA: Dow, Q3-Zahlen

12:55 USA: Coca-Cola, Q3-Zahlen

13:00 USA: AT&T, Q3-Zahlen

13:00 USA: American Airlines, Q3-Zahlen

16:00 DEU: Verkündungstermin im jahrelangen Gerichtsstreit zwischen Daimler und dem Zulieferer Prevent 17:45 FRA: Kering, Q3-Umsatz

17:45 FRA: Accor, Q3-Umsatz

17:45 FRA: Michelin, Q3 Umsatz

18:00 FRA: L'Oreal, Q3 Umsatz

22:00 USA: Intel, Q3-Zahlen

22:05 USA: Mattel, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Gläubiger entscheiden über Ende des Schutzschirms für die Fluggesellschaft Condor - Überführung in Treuhand-Konstruktion, noch kein neuer Investor DEU: Intershop Communications, Q3-Zahlen

FRA: Scor, Q3-Zahlen

FRA: Dassault Systemes, Q3-Zahlen

FRA: Hermes International, Q3-Zahlen

NOR: DNB ASA, Q3-Zahlen

SWE: Atlas Copco, Q3-Zahlen

SWE: Alfa Laval, Q3-Zahlen

USA: Southwest Airlines, Q3-Zahlen

USA: Kimberly Clark, Q3-Zahlen

USA: American Electric Power, Q3-Zahlen

USA: Northrop Grumman, Q3-Zahlen

USA: Quest Diagnostics, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:01 DEU: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 10/20 08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 11/20

08:00 DEU: Kaufverhalten in der Corona-Krise bis einschließlich 42. KW 08:45 FRA: Produzentenvertrauen 10/20

09:00 EUR: Online-Konferenz Europäische Zentralbank (EZB) zu europaweiten Bezahlsystemen und zum digitalen Euro u.a. mit Reden von EZB-Direktoriumsmitglied Fabio Panetta und der neuen EU-Kommissarin für Finanzmarktregulierung, Mairead McGuinness 10:00 CHE: KOF Konjunkturprognose Herbst

13:00 TRK: Türkische Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Frühindikator 09/20

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 09/20

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 10/20 (vorab)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Beginn 3. Runde der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen 08:45 Statements Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), VKA-Präsident und Verhandlungsführer Ulrich Mädge, Oberbürgermeister der Stadt Lüneburg 09:30 DEU: Vorstellung des KfW-Mittelstandspanels 2020 (Online-Pk) 10:00 DEU: Telefonkonferenz Credit Suisse zur Veröffentlichung des "Global Wealth Report 2020" 10:00 DEU: Online-Pk zur Jugendstudie der tui-Stiftung "Wie junge Deutsche über Europa und Corona denken" DEU: Weitere Entwicklung in der Corona-Krise

10:00 Online-Pk Robert Koch-Institut zu COVID-19 in Deutschland 13:45 Pk Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) nach einer Videokonferenz mit Wirtschaftsverbänden und verschiedenen Branchen über die aktuelle Corona-Lage 10:30 DEU: Online-Pressegespräch Politikcheck - Die Verbraucherzentrale Bundesverband stellt Regierungsbilanz ein Jahr vor der Bundestagswahl 2021 vor 11:00 DEU: Online - OECD stellt Pisa-Sonderauswertung zur "globalen Kompetenz von Schülern" 14:00 DEU: Online-Vorträge und -Diskussionen der Gesellschaften der Volkswagen Group Retail Deutschland zu E-Mobilität und Fuhrpark-Management DEU: Geplanter Schlichtungsbeginn zwischen Deutscher Bahn und GDL 19:00 USA: Justizausschuss des US-Senats stimmt über Amy Coney Barrett als Kandidatin für den Supreme Court ab °

