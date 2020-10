Zürich (ots) - Der Branchenverband GastroSuisse teilt eine personelle Änderung in der Belvoirpark Hotelfachschule Zürich HF mit. Aufgrund einer geplanten Restrukturierung und Reorganisation verlässt die Direktorin Ulrike Kuhnhenn das Unternehmen.



In der Zwischenzeit gilt eine Interimslösung. Die Führung der Schule sowie des Restaurants Belvoirpark ist mit der aktuellen Geschäftsleitung sichergestellt.



Die 1925 gegründete Höhere Fachschule, die Belvoirpark Hotelfachschule Zürich, ist eine Institution von GastroSuisse, dem Verband für Hotellerie und Restauration in der Schweiz.



