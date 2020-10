PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Angesichts weiter steigender Corona-Infektionszahlen hat sich am Mittwoch die Stimmung an den europäischen Börsen stark eingetrübt. In vielen Ländern drohen Lockdown-Maßnahmen, die den jeweiligen Volkswirtschaften weiter zusetzen dürften.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 fiel um 1,46 Prozent auf 3180,70 Punkte. In Paris sackte der Cac 40 um 1,53 Prozent auf 4853,95 Punkte ab. In London büßte der FTSE 100 1,91 Prozent auf 5776,50 Zähler ein./la/he

EU0009658145, FR0003500008, GB0001383545