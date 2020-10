21. Oktober 2020. Rouyn Noranda, Quebec. Granada Gold Mine Inc. (TSXV: GGM) (das "Unternehmen" oder "Granada") berichtet über den aktuellen Stand seines laufenden Bohrprogramms bei Granada. Diese Pressemitteilung enthält Bohrergebnisse aus der 100-Serie des oberflächennahen Bohrprogramms, das auf Erzgang 1 abzielte.

Die wichtigsten Ergebnisse:

- 3,66 g/t Gold über 26,5 m in Bohrloch GR-20-110 von 35,2 bis 61,7 m

- 5,25 g/t Gold über 3,0 m in Bohrloch GR-20-109 von 60,0 bis 63,0 m

- 2,62 g/t Gold über 6,42 m in Bohrloch GR-20-101 von 34,5 bis 40,5 m

Das Unternehmen hat jetzt insgesamt 8.482 m (Stand 5. Oktober 2020) des aktuellen 12.000 m umfassenden Bohrprogramms gebohrt, wobei 2 Bohrgeräte vor Ort in Betrieb sind. Diese Pressemitteilung befasst sich mit 659,8 m des Programms.

Analyseergebnisse

Bohrloch-Nr. von (m) bis (m) Länge (m) Gold (g/t) GR-20-101 18,00 22,50 4,50 1,10 und 34,50 40,50 6,00 2,62 einschließl. 36,50 37,00 0,50 6,42 GR-20-102 33,20 34,70 1,50 0,42 GR-20-103 19,30 24,00 4,70 0,80 und 61,50 67,50 6,00 1,22 GR-20-104 12,00 19,80 7,8 0,52 GR-20-105 12,00 15,40 3,40 1,49 und 78,70 83,20 4,50 1,19 GR-20-106 30,00 31,50 1,50 0,26 GR-20-107 4,50 12,00 7,50 0,53 GR-20-108 5,70 7,20 1,50 0,23 GR-20-109 7,00 39,00 32,0 1,01 einschließl. 7,00 18,00 11,00 1,64 einschließl. 21,00 27,00 6,00 1,76 einschließl. 31,50 39,00 7,50 0,69 und 60,00 63,00 3,00 5,25 GR-20-110 8,20 9,20 1,00 3,49 und 35,20 61,70 26,50 3,66 einschließl. 35,20 39,20 4,00 13,49 einschließl. 36,70 38,20 1,50 29,80 einschließl. 49,70 52,70 3,00 8,85 einschließl. 51,20 52,70 1,50 18,45

Die angegebenen Längen sind Kernlängen, es werden keine Obergrenzen angewendet. Au ist Gold mittels Brandprobe oder gravimetrischem Abschlussverfahren oder Analyseverfahren unter Verwendung von Metallsieben. Weitere Analyseergebnisse stehen noch aus. Das Unternehmen ist aufgrund von COVID-19 und einer starken Arbeitsauslastung im ALS-Labor von einer längeren als erwarteten der Analyseergebnisse betroffen.

Die Bohrlöcher der 100-Serie wurden niedergebracht, um den freigelegten Gang zu durchteufen und dem hochgradigen Korridor zu folgen. Die Bohrlöcher GR-20-101 bis GR-20-105 sind vertikale Bohrungen, die niedergebracht wurden, um die mineralisierte Gangstruktur zu durchteufen.

Das Freilegen hat die Fortsetzung der mineralisierten Struktur in der historischen Grube Nr. 1 auf bis zu 350 m in Ost-West-Richtung bestätigt. In der 1994 betriebenen Grube Nr. 1 wurden 87.311 Tonnen mit einem Gehalt von 5,17 g/t Au gefördert (NI 43-101 konformer technischer Bericht vom 13. Februar 2019 über die Schätzung der Mineralressourcen des Goldprojekts Granada, Rouyn Noranda, Quebec, verfasst von den qualifizierten Sachverständigen Allan Armitage, Ph.D., P. Geo., und Maxime Dupere, B.SC., Geo, beides Mitarbeiter von SGS Canada Inc. - Abschnitt 13.1).

Anfang dieses Jahres (Pressemitteilung vom 11. August 2020) verarbeitete das Unternehmen mittels konventioneller Gravitationskonzentration eine große 1.220-Kilogramm-Stichprobe, die über eine Streichlänge von 3 m in diesem freigelegten Bereich entnommen wurde, was zur Gewinnung von 55,6 g/t gediegenem Gold führte. Die Komponente des gediegenen Goldes in der Goldmine Granada liegt laut Definition bei durchschnittlich 50 % des gewinnbaren Goldes (NI 43-101 konformer technischer Bericht vom 13. Februar 2019 über die Schätzung der Mineralressourcen des Goldprojekts Granada, Rouyn Noranda, Quebec, verfasst von den qualifizierten Sachverständigen Allan Armitage, Ph.D., P. Geo., und Maxime Dupere, B.SC., Geo, beides Mitarbeiter von SGS Canada Inc. - Abschnitt 13.1). Die goldhaltigen Sulfide wurden nicht gewonnen.

Die Bohrlöcher GR-20-106 bis GR-20-110 werden in die Gangstruktur westlich des Bohrlochs GR-19-A niedergebracht, das 11,45 g/t Au über 33 m lieferte (Granada Gold Mine, Pressemitteilung vom 9. Januar 2020).

Frank J. Basa, P.Eng., meint: "Das diese kurzen Bohrlöcher umfassende Bohrprogramm mit seinen drei Zielen war erfolgreich, eine weitere Ausdehnung der hochgradigen Zonen nach Osten nahe der Oberfläche abzugrenzen. Außerdem haben wir die mineralisierte Struktur durchteuft, um die Gesamtmächtigkeit unmittelbar nördlich der freigelegten Gangerweiterung westlich der Bulk-Zone zu messen. Darüber hinaus haben die anderen Bohrungen die Erweiterung in der mineralisierten Struktur nordnordöstlich der hochgradigen Zone nachgewiesen. Je mehr wir bohren, desto mehr Gold finden wir. Das typische tektonische Szenario des Abitibi-Goldgürtels besteht darin, dass in mehreren großen und kleinen Strukturen eine Goldmineralisierung vorkommt. Innerhalb dieser großen Strukturen gibt es jetzt Zonen mit sehr hoher Goldkonzentration, in denen sichtbares Gold im Kern dieser ausgedehnten ebenflächigen Strukturen beobachtet und gemessen wird. Es scheint, dass diese Anreicherung an den östlichen Blöcken der zahlreichen nach Nordnordost streichenden sinistralen Verwerfungen auftritt - wie GR-20-110. Wir freuen uns auf ähnliche Analyseergebnisse in GR-20-117, wo das Bohrloch die Fortsetzung der sehr hochgradigen Bulk-Zone bei Granada durchteuft hat, was durch das Vorkommen von sichtbarem Gold belegt wird."

Wie bereits erwähnt, sind die Analyseergebnisse aus anderen Bohrungen noch nicht eingegangen, werden jedoch nach Validierung und Interpretation veröffentlicht. Weitere Informationen finden Sie in der Karte der Bohrstellen weiter unten in dieser Pressemitteilung. Die Tabelle zeigt die Kenndaten, der in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Bohrungen.

Standortdaten der Bohrlöcher

Bohrloch-Nr. UTME UTMN Höhe Azimut Neigung Länge (m) GR-20-101 647001,0 5338105,1 315,40 0,0 -89,8 75 GR-20-102 646981,4 5338105,5 315,62 0,0 -90,0 63 GR-20-103 646966,0 5338103,7 315,44 0,0 -90,0 75 GR-20-104 646951,6 5338102,4 316,88 0,0 -87,6 75 GR-20-105 646933,8 5338105,1 316,14 0,0 -89,4 141 GR-20-106 646929,6 5338090,7 315,09 20,9 -51,0 33 GR-20-107 646941,0 5338089,5 314,64 33,6 -55,4 30 GR-20-108 646941,2 5338089,8 314,66 34,5 -45,5 26 GR-20-109 646957,9 5338087,4 314,93 26,6 -46,1 63 GR-20-110 646980,6 5338081,0 314,60 19,2 -50,5 79

Qualifizierter Sachverständiger

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Claude Duplessis, P.Eng., von GoldMinds Geoservices Inc., einem Mitglied des Québec Order of Engineers und einem qualifizierten Sachverständigen gemäß den Standards von National Instrument 43-101, geprüft.

Qualitätskontrolle und Berichtprotokolle

Alle gemeldeten NQ-Kernanalyseergebnisse wurden entweder mittels Ein-Kilogramm-Brandprobe oder 50-Gramm-Standard-Brandprobe mit AA- (Atomabsorptions)-Abschluss oder gravimetrischem Abschluss bei (i) ALS Laboratories in Val d'Or (Québec), Thunder Bay (Ontario), Sudbury (Ontario) oder Vancouver (British Columbia) erzielt. Die Gittersieb-Analysemethode wird von Geologen gewählt, wenn die Proben sichtbares Gold enthalten. Das Bohrprogramm, die Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle ("QS/QK") sowie die Interpretation der Ergebnisse werden von qualifizierten Personen (Qualified Persons) unter Anwendung eines QS/QK-Programms gemäß National Instrument 43-101 und den besten Praktiken der Branche durchgeführt. Zusätzlich zur QS/QK des Labors werden zu QS/QK-Zwecken dieses Programms jeder 20. Probe Standard- und Leerproben hinzugefügt.

Über Granada Gold Mine Inc.

Granada Gold Mine Inc. setzt die Erschließung des Goldkonzessionsgebiets Granada in der Nähe von Rouyn-Noranda (Quebec) fort. Bis dato wurden im Konzessionsgebiet etwa 120.000 Meter an Bohrungen abgeschlossen, deren Hauptaugenmerk vor allem auf die erweiterte Zone LONG Bars gerichtet war, die sich über zwei Kilometer in Ost-West-Richtung über eine potenzielle 5,5 Kilometer lange mineralisierte Struktur erstreckt. Der äußerst produktive Cadillac Break, der im vergangenen Jahrhundert über 75 Millionen Unzen Gold produzierte, durchschneidet den nördlichen Teil des Konzessionsgebiets Granada. Dies weist jedoch nicht zwangsläufig auf eine Mineralisierung hin, die sich im Konzessionsgebiet des Unternehmens befindet.

Auf die Grube beschränkte Mineralressourcen bei Granada, die von den von SGS unabhängigen QPs Maxime Dupéré, Geo., und Allan Armitage, P.Geo, eine Pressemitteilung mit dem Titel Technical Report on the Granada Gold Project Mineral Resource Estimate, Rouyn-Noranda, Quebec, Canada. Erstellt wurden, wurden am 13. Februar 2019 veröffentlicht:

Mineralressourcen, die keine Mineralreserven darstellen, haben keine wirtschaftliche Machbarkeit ergeben. Eine abgeleitete Mineralressource ist weniger vertrauenswürdig als eine gemessene und angezeigte Mineralressource und darf daher nicht in eine Mineralreserve umgewandelt werden. Vernünftigerweise ist davon auszugehen, dass der Großteil der abgeleiteten Mineralressourcen mit Fortdauer der Explorationen zu angezeigten Mineralressourcen hochgestuft werden kann.

* Die auf die Grube beschränkten Mineralressourcen werden unter Anwendung eines Cutoff-Gehalts von 0,4 Gramm Gold pro Tonne innerhalb eines konzeptuellen Grubenmodells gemeldet.

Die Scherzone Granada und die Scherzone South enthalten, basierend auf detaillierten historischen Kartierungen sowie auf aktuellen und historischen Bohrungen, bis zu 22 mineralisierte Strukturen, die über fünfeinhalb Kilometer in Ost-West-Richtung verlaufen. Drei dieser Strukturen wurden früher über zwei Schächte und zwei Tagebaubetriebe abgebaut. Die historischen Untertagegehalte beliefen sich auf acht bis zehn Gramm Gold pro Tonne von zwei Schächten bis in eine Tiefe von 236 bzw. 498 Metern mit Tagebaugehalten von fünf bis 3,5 Gramm Gold pro Tonne.

Das Unternehmen verfügt über alle Abbaugenehmigungen, die für den Beginn der ersten Abbauphase, den sogenannten Rolling Start, der es dem Unternehmen ermöglicht, bis zu 550 Tonnen pro Tag abzubauen, erforderlich sind. Weitere Informationen finden Sie unter www.granadagoldmine.com.

"Frank J. Basa"

Frank J. Basa P. Eng.

President und Chief Executive Officer

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Frank J. Basa, P. Eng., President und CEO unter +1-819-797-4144 oder

Wayne Cheveldayoff, Corporate Communications, unter +1 416-710-2410 oder waynecheveldayoff@gmail.com

2875 Ave Granada

Rouyn Noranda, Québec J9Y 1Y1

Tel : 819-797-4144 / Fax: 819-792-2306

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen und beinhaltet, beschränkt sich jedoch nicht auf, Aussagen zur zeitlichen Planung und zum Inhalt der zukünftigen Arbeitsprogramme, zu den geologischen Interpretationen, zum Erwerb von Grundrechten, zu den potenziellen Methoden der Rohstoffgewinnung usw. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Umstände und sind somit typischerweise Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Die tatsächlichen Ergebnisse können unter Umständen wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen prognostiziert werden.

Standortkarte der Bohrlöcher

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Englische OriginalmeldungDie übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:Übersetzung

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Newsletter...Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA38503H2037