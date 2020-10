(shareribs.com) Frankfurt / New York 21.10.2020 - Der TecDAX ist im Handelsverlauf deutlich abgerutscht, unter anderem belastet von LPKF Laser und Nemetschek. An der Wall Street geht es für Snap deutlich nach oben, in der Folge ziehen auch Twitter deutlich an. Der DAX beendete den Handelstag mit einem Minus von 1,4 Prozent bei 12.557 Punkten. Hier ging es für Delivery Hero, MTU Aero und Bayer nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...