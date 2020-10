Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit des Citizen Development, um die Produktivität Ihres Unternehmens zu steigern und Kosten zu senken, indem Sie Ihren Mitarbeitern die Echtzeit-Entwicklung von Anwendungen ermöglichen

Das Project Management Institute (PMI), der weltweit führende Berufsverband für Projektmanager, stellte heute die ersten plattformunabhängigen Weiterbildungsressourcen der Branche für Unternehmen vor, die das Citizen Development (CD) in ihrer betrieblichen Praxis einführen und ausweiten möchten. Die ersten beiden Produkte aus einer für die Zukunft geplanten Reihe mit weiteren Angeboten sind ab sofort erhältlich:

PMI Citizen Development Body of Knowledge (CDBOK) ist eine zentrale Ressource, die Einzelpersonen und Unternehmen Best Practices für die großflächige Einführung des Citizen Development vermitteln.

(CDBOK) ist eine zentrale Ressource, die Einzelpersonen und Unternehmen Best Practices für die großflächige Einführung des Citizen Development vermitteln. Der Basislehrgang ist ein E-Learning-Schulungsprogramm, das eine Einführung in das Citizen Development bietet und Best Practices in Bezug auf CD-Methoden skizziert.

Citizen-Development-Plattformen setzen auf intuitive "Low-Code-Tools" und "No-Code-Tools", so dass auch technisch nicht versierte, nicht spezialisierte Mitarbeiter Anwendungen, Softwarelösungen und sogar Anwendungen in Unternehmensqualität entwickeln können, ohne das Programmieren erlernen zu müssen. Der Einzug des Citizen Development in Unternehmen verspricht eine Steigerung der Produktivität, da die Anwendungs- und Softwareentwicklung wesentlich schneller und kostengünstiger vonstattengeht, während gleichzeitig die Wertschöpfung beschleunigt wird und schneller Ergebnisse erzielt werden können.

"PMI ist hervorragend aufgestellt, um die Akzeptanz des Citizen Development zu fördern", so Sunil Prashara, President und CEO von PMI. "Als weltweit führender, gemeinnütziger Berufsverband für Projektmanager statten wir schon seit 50 Jahren unsere Stakeholder mit den wichtigsten Kompetenzen und Ressourcen aus, damit sie Veränderungen herbeiführen, geschäftlichen Mehrwert schaffen und so ihren Unternehmen zum Erfolg verhelfen können. Um sicherzustellen, dass wir die nötigen Tools für das Citizen Development bereitstellen, haben wir führende Experten auf diesem Gebiet konsultiert und ihr Wissen und Können mit unseren eigenen umfassenden Erfahrungen bei der Entwicklung globaler Standards und Zertifizierungsschulungen für Projektmanager auf der ganzen Welt kombiniert. Mit mehr als 600.000 Mitgliedern und insgesamt 1,5 Millionen Zertifizierungsinhabern in fast allen Ländern der Erde können wir Unternehmen und Einzelpersonen, die sorgfältig und erfolgreich Tools und Methoden für das Citizen Development einsetzen möchten, als objektive Informationsquelle dienen."

Citizen Development trägt dazu bei, den Weg für die nächste Welle des Wandels in Unternehmen zu ebnen

Citizen Development entlastet überlastete IT-Abteilungen, die aufgrund der zunehmenden Support-Anfragen aus den verschiedenen Abteilungen überfordert sind. Schätzungen von Forrester Research zufolge werden bis zum Jahr 2024 in den USA 500.000 Software-Entwickler fehlen.

"Citizen Development wird die nächste Welle des Wandels in Unternehmen darstellen", so Prashara. "Technische Neuerungen wie beispielsweise KI vereinfachen die Software-Entwicklung erheblich. Dadurch können auch Laien eigene Lösungen entwickeln und neue Produkte und Dienstleistungen in einem noch nie dagewesenen Zeitrahmen auf den Markt bringen. Dies wird die Software-Entwicklung demokratisieren und die Bemühungen um den digitalen Wandel erheblich effizienter machen."

Citizen Development ermöglicht eine extrem agile Arbeitsweise, die zu einer erheblichen Senkung der Kosten und einer beträchtlichen Verkürzung der Entwicklungszeiten führen kann. Beim Citizen Development gelingt es Abteilungen und Unternehmen durch die Geschwindigkeit, mit der man Ideen aufgreifen und Anwendungen konzipieren, entwickeln, testen und bereitstellen kann, Projekte schneller als je zuvor zu realisieren und Produkte und Dienstleistungen in kürzester Zeit auf den Markt zu bringen.

Citizen Development mit PMI im Unternehmen auf sichere Weise im großen Maßstab einführen

Schätzungen von Gartner zufolge wird die Zahl der aktiven Citizen Developer bis 2023 viermal so hoch sein wie die der professionellen Entwickler. Die neue Produktsuite von PMI wird diesen Umstieg erleichtern. Sie ermöglicht es Unternehmen, das Citizen Development bei ihren Mitarbeitern auf maßvolle, sichere Weise zu fördern.

Laut Gartner geben 41 Prozent der Führungskräfte in der Wirtschaft an, aktive Initiativen zum Citizen Development auf den Weg gebracht zu haben; weitere 20 Prozent der Befragten evaluieren entweder eine CD-Initiative oder planen, eine solche zu starten. Um jedoch den größtmöglichen Nutzen aus dem Citizen Development ziehen zu können, muss diese Initiative auf das gesamte Unternehmen ausgeweitet und ein organisatorischer Rahmen dafür geschaffen werden. Es bestehe dringender Bedarf, diese Skalierbarkeit zu ermöglichen, um die Transformationsbemühungen voranzutreiben, so Sunil Prashara. Dieser Bedarf sei die treibende Kraft bei der Entwicklung der neuen Angebote von PMI gewesen.

"Bei PMI sind wir uns der großen Bedeutung bewusst, die das Citizen Development bei der Befähigung von Einzelpersonen und Unternehmen hat", so Prashara. "Wenn Unternehmen planen, das Citizen Development in ihren digitalen Transformationsprogrammen zu nutzen, gilt es, viele Fallstricke zu vermeiden, damit Citizen Developer erfolgreich arbeiten können. Zu diesen Fallstricken zählen beispielsweise das Fehlen einer umfassenden Methodik, das Fehlen eines Rahmens sowie nicht ausreichend vorhandene Schulungsangebote. PMI geht diese Schwachstellen an, indem der Verband ein anbieterunabhängiges Rahmenwerk bereitstellt, das die Bedürfnisse von Fachleuten abdeckt, wenn es darum geht, die Grundlagen und Best Practices zu erlernen. Es muss jedoch auch darauf geachtet werden, dass bei der Erschließung des Potenzials des Citizen Development die IT-Richtlinien und die IT-Sicherheit berücksichtigt werden müssen. Dies wird der IT-Abteilung die nötige Zuversicht geben, das Citizen Development im gesamten Unternehmen großflächig einzuführen, um die Transformationsbemühungen des Unternehmens zu beschleunigen."

Für die Zukunft geplante Produkte und Angebote von PMI für Citizen Developer

Die ersten Angebote von PMI sind bereits jetzt verfügbar. Der Verband wird in den kommenden Monaten weitere PMI Citizen Developer-Produkte auf den Markt bringen, darunter spezielle rollenspezifische Kurse und Zertifizierungen sowie ein Community-Portal für den Austausch von Informationen und innovativen Ideen zum Citizen Development. Dem PMI Citizen Development Body of Knowledge (CDBOK) wird auch ein Buch für Führungskräfte über Best Practices beim Citizen Development folgen. Darin werden konkrete Fallstudien und Führungsperspektiven beleuchtet.

Informationen darüber, wie Sie auch in Ihrem Unternehmen das Potenzial des Citizen Development nutzen können, erhalten Sie unter: pmi.org/citizen-developer.

