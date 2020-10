London (ots/PRNewswire) - Im Rahmen der Cubes of Inspiration Vype Hero ruft Vype alle aufstrebenden Talente dazu auf, die einmalige Chance zu ergreifen, bei der sie einen Vertrag mit dem Musiklabel Cooking Vinyl zur weltweiten Veröffentlichung einer Single sowie Mentoring durch die vielfach ausgezeichnete Band The Fratellis gewinnen können.Die mehrfach mit Platin ausgezeichnete schottische Rockband The Fratellis und die E-Zigarettenmarke Vype veranstalten einen Wettbewerb für bisher unbekannte Musikkünstler oder Bands. Dem glücklichen Gewinner wird eine Plattform geboten, mit der sein Weg zum Ruhm beschleunigt wird. Vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie, die einen großen Einfluss auf die Künstlerbranche hat, schließen sich Vype und The Fratellis zusammen, um den Musikern in dieser schweren Zeit unter die Arme zu greifen.Der exklusive Wettbewerb bietet die Chance, einen weltweiten Vertrag zur Veröffentlichung einer Single mit dem Musiklabel Cooking Vinyl zu gewinnen, das bereits mit Größen wie The Fratellis, The Prodigy, The Psychedelic Furs und Passenger zusammengearbeitet hat. Zu dem einmaligen Gewinn gehört auch eine Studio-Session, in der die Gewinner-Single des Künstlers oder der Band aufgenommen wird, gemixt von keinem Geringeren als vom berühmten Produzenten und Mixer Tony Hoffer aus Los Angeles.Außerdem bekommt der Gewinner die Möglichkeit, mit The Fratellis selbst zusammenzuarbeiten, Dazu gehören Einzelgespräche mit der Band über eine Online-Masterclass und ein unbezahlbarer Auftritt bei dem virtuellem Konzert der Band. Aufstrebende Talente sind dazu eingeladen, ihre Aufnahmen über die @Vype_worldwide-Instagram-Seite einzureichen. The Fratellis selbst werden die Kandidaten auswählen und auch den endgültigen Gewinner küren.Das gesamte Verfahren wird professionell vermarktet werden und es wird ein Musikvideo zu dem Gewinnersong gedreht. Darüber hinaus wird ein Video der The Fratellis mit Filmaufnahmen hinter den Kulissen über die Social Media-Kanäle von Vype und The Fratellis ausgestrahlt werden."Vype hat es sich zur Aufgabe gemacht, einzigartige Momente der Inspiration und Kreativität zu schaffen. Wir freuen uns, diesen Wettbewerb zu veranstalten, um einem talentierten Jungkünstler damit eine einmalige Chance zu geben. Wir setzen uns voller Überzeugung dafür ein, Künstler zu inspirieren und es ihnen zu ermöglichen, ihre Träume zu verwirklichen, und wir freuen uns sehr darauf, so eng mit The Fratellis zusammenzuarbeiten", erklärte Elly Criticou, Vapour Category Director bei BAT.The Fratellis sind eine mehrfach mit Platin ausgezeichnete schottische Rockband aus Glasgow, die 2005 gegründet wurde. Die Band besteht aus dem Sänger und Gitarristen Jon Fratelli, dem Bassisten und Backgroundsänger Barry Fratelli und dem Schlagzeuger und Backgroundsänger Mince Fratelli. The Fratellis haben angekündigt, dass ihr sechstes Studioalbum mit dem Titel "Half Drunk Under a Full Moon" am 9. April 2021 veröffentlicht wird. Gleichzeitig will die Band im Vereinigten Königreich und in Europa auf Tournee gehen.Der Wettbewerb läuft noch bis zum 28. Oktober. Bewerbungen können über die Instagram-Seite von Vype eingereicht werden (@Vype_worldwide). Bitte lesen Sie zuvor die AGB (+ Datenschutzerklärung) hier.Govype.com@Vype_worldwideVype YouTube Hinweise an die Redaktion:Weitere Informationen zu den Produkten oder Bilder erhalten Sie bei:Sophie McCulloch - Sophie.mucculoch@bcw-global.com +44 20 7331 5308Informationen zu British American Tobacco: British American Tobacco Group (BAT) ist eines der weltweit führenden Konsumgüterunternehmen und bietet Millionen Konsumenten auf der ganzen Welt Tabak- und Nikotinprodukte verschiedener Kategorien an. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 55.000 Menschen und ist in über 55 Ländern mit seinen Marken vertreten, von denen es in 48 eine Fabrik betreibt. Das strategische Sortiment besteht aus den globalen Zigarettenmarken sowie einer wachsenden Anzahl an potenziell risikoreduzierten Produkten. Dazu gehören neben Dampf- und Tabakerhitzungsprodukten auch traditionelle sowie moderne Produkte zum oralen Gebrauch.Video - https://mma.prnewswire.com/media/1316566/1910___BAT_Frats___Intro_Edit___16x9___09__1.mp4Original-Content von: Vype, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/143065/4740644