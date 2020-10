PDI weitet die Beziehung zur EG Group aus, um das Netzwerk mit mehreren Standorten des globalen Convenience-Einzelhändlers breiter zu bedienen

PDI (www.pdisoftware.com) ist ein globaler Anbieter von Softwarelösungen für Unternehmen im Convenience-Einzelhandel, Mineralölgroßhandel und in der Logistikbranche. Das Unternehmen gab bekannt, dass es seine Geschäftsbeziehungen mit dem in Großbritannien ansässigen Benzin- und Convenience-Einzelhändler EG Group ausweiten wird.

Im Rahmen der Vereinbarung weitet die EG Group die Nutzung der ERP-, Kraftstoffpreis- und Logistiklösungen von PDI auf Tausende von Standorten in Europa, Nordamerika und Australien aus. Darüber hinaus untersucht man derzeit den Einsatz von PDI Marketing Cloud Solutions, einer bewährten, branchenspezifischen Marketinglösung, die Einzelhändlern hilft, ihren Umsatz zu steigern, indem sie Back Office-, Werbe- und Treuedaten kombinieren, um Kunden zu gewinnen und zu binden. Die Ankündigung folgt mehreren Übernahmen durch die EG Group in den USA und anderen Märkten. Zuletzt erwarb der Einzelhändler im Rahmen seiner laufenden globalen Expansionsstrategie die in den USA ansässige Einzelhandelskette Cumberland Farms.

"Die EG Group hat in den letzten Jahren ihre globale Reichweite ausgedehnt, und wir sind stets bestrebt, die Erfahrungen im Einzelhandel zu verbessern. Wir brauchten einen Software-Partner, der sowohl die internationale Expansion als auch die Komplexität unserer derzeitigen Operationen unterstützen konnte", erklärte Mohsin Issa, Gründer und Co-CEO der EG Group. "Die Branchenkenntnis und der gute Ruf von PDI in Bezug auf den Kundenservice in Verbindung mit seinen skalierbaren, durchgängigen Lösungen bieten eine geeignete Technologieplattform, um sie in Betracht zu ziehen und auf der wir aufbauen können."

Erweiterung des Lösungsportfolios und der globalen Reichweite zur Unterstützung der Kunden

PDI befindet sich ebenfalls auf einem raschen Wachstumskurs und hat in den letzten zwei Jahren sein Lösungsportfolio und seine globale Präsenz erweitert und gestärkt. Das Softwareunternehmen hat mehrere US-amerikanische und internationale Unternehmen übernommen und erhebliche Investitionen getätigt, um sein ERP-System für den Einzel- und Großhandel, das Logistikmanagement, die Kraftstoffpreisgestaltung, die Loyalität, die Einblicke und in jüngster Zeit auch die Zahlungsmöglichkeiten zu erweitern, um seine Kunden besser bedienen zu können.

"Unsere Mission ist, unseren Kunden durch den Aufbau großartiger Lösungen zu helfen, die es ihnen erleichtern, jeden Teil ihres Unternehmens unabhängig von Größe oder geografischer Lage zu führen", sagte Jimmy Frangis, CEO bei PDI. "Ein großer Teil unserer Strategie besteht darin, in der Lage zu sein, die vielfältigen Bedürfnisse wachsender, globaler Unternehmen wie der EG Group ganzheitlich zu bedienen, und wir freuen uns darauf, ihnen in den kommenden Jahren zum Erfolg zu verhelfen."

PDI wird die Integration und Erweiterung seines Lösungsportfolios fortsetzen, um seinen Kunden zu helfen, ihre Wachstumsziele zu erreichen und sich leicht an Marktveränderungen anzupassen.

Über PDI

Professional Datasolutions, Inc. (PDI), hilft Einzelhändlern und Mineralöl-Großhändlern durch digitale Transformation und Unternehmenssoftware, die es ihnen ermöglicht, ihren Umsatz zu steigern, ihre Abläufe zu optimieren und ihr Geschäft über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg zu harmonisieren. Über 1.500 Kunden an mehr als 200.000 Standorten weltweit verlassen sich auf unsere führenden ERP-, Logistik-, Treibstoffpreis- und Marketing-Cloud-Lösungen, um Einblicke zu erhalten, die Volumen, Marge und Kundenbindung erhöhen. PDI ist Eigentümer und Betreiber des Treueprogramms Fuel Rewards, das Jahr für Jahr als das leistungsfähigste Sparprogramm im Kraftstoffbereich bewertet wird. Seit mehr als 35 Jahren helfen wir mit unserem umfassenden Lösungsangebot und unserem unübertroffenen Know-how Kunden jeder Größe, ihr Unternehmen neu zu gestalten und außergewöhnliche Kundenerlebnisse zu schaffen. Weitere Informationen über PDI finden Sie unter www.pdisoftware.com.

Über EG Group

Das Unternehmen EG Group mit Sitz im Vereinigten Königreich wurde 2001 von der Familie Issa gegründet. Es ist ein führender Betreiber von Tankstellen für den Einzelhandel, der Partnerschaften mit globalen Marken wie ESSO, BP, Shell, Carrefour, Louise Delhaize, SPAR, Starbucks, Burger King, KFC, Greggs und Subway aufgebaut hat. Das Unternehmen hat sich als Lieferant eines erstklassigen Kraftstoff-, Convenience- und Food-to-go-Angebots etabliert. Die EG Group beschäftigt derzeit über 55.000 Mitarbeiter an etwa 6.250 Standorten in zehn internationalen Märkten in Europa, den USA und Australien. Die EG Group hat sich in erheblichem Maße dafür eingesetzt, ein modernes Einzelhandelsangebot für Verbraucher zu schaffen, das die Erwartungen übertrifft und ein echtes "One-Stop"-Einzelhandelsangebot schafft, das vielfältige Verbraucherwünsche erfüllt. Das Unternehmen wird regelmäßig für seine Innovationen und Investitionen in Convenience-Einzelhandels-Assets, die Mitarbeiter und die Systeme ausgezeichnet. Zuber Issa und Mohsin Issa, Mitbegründer und Co-CEOs der EG Group, wurden gemeinsam zum Unternehmer des Jahres 2018 im Vereinigten Königreich ernannt. Weitere Informationen finden Sie auf www.eurogarages.com.

