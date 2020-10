W20-Erklärung enthält Empfehlungen zur Beschleunigung der wirtschaftlichen Erholung durch die Stärkung der Rolle der Frauen

Women 20 (W20), die Projektgruppe der Frauen in der G20, forderte die Staats- und Regierungschefs der G20 auf, ihre Versprechen der Vergangenheit einzulösen und die wirtschaftliche Gleichstellung von Frauen Wirklichkeit werden zu lassen.

W20 Chair Dr. Thoraya Al Obaid and G20 Chair of Trade and Investment His Excellency Dr. Majid Alqassabi with the final Communiqué of the W20 Working Group (Photo: AETOSWire)