DJ IPO/McAfee bietet seine Aktien zu je 20 Dollar an

Von Mike Murphy

NEW YORK (Dow Jones)--McAfee wird seine Aktien beim Börsengang am Donnerstag an der US-Börse Nasdaq zu jeweils 20 Dollar verkaufen und damit insgesamt 740 Millionen Dollar erlösen. Das teilte das Cybersicherheitsunternehmen mit. Damit liegt der Preis eher am unteren Ende der zuvor auf 19 bis 22 Dollar festgelegten Angebotsspanne. Insgesamt 37 Millionen Stammaktien kommen in den Verkauf, 31 von McAfee selbst und 6 Millionen bei den bisherigen Anteilseignern. Begleitet wird der Börsengang von den Underwritern Morgan Stanley, Goldman Sachs, TPG Capital, Bank of America Securities und Citigroup.

Intel hatte 2011 McAfee von der Börse genommen, aber eine Mehrheitsbeteiligung 2016 an das Private-Equity-Unternehmen TPG verkauft. Thoma Bravo übernahm 2017 eine Minderheitsbeteiligung. Nach dem Börsengang werden TPG, Thoma Bravo und Intel rund 82,2 Prozent der Stimmrechte kontrollieren.

