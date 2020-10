DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DAX - Reihenweise haben börsennotierte Konzerne zuletzt unerwartet starke Vorabzahlen zum abgelaufenen Quartal veröffentlicht oder teilweise ihre zuvor zusammengestrichenen Jahresprognosen wieder angehoben. Daraus speist sich ein neuer Optimismus: Insgesamt dürften die 30 Dax-Konzerne 2020 netto, also nach Abzug aller Kosten, knapp über 60 Milliarden Euro verdienen. Das belegen jüngste Berechnungen von internationalen Fachanalysten. Damit würden die 30 größten börsennotierten deutschen Unternehmen zwar gut 20 Milliarden Euro und damit 25 Prozent weniger verdienen als 2019. Damals hatten die Konzerne mit zusammen 81 Milliarden Euro das drittbeste Ergebnis in der Wirtschaftsgeschichte eingefahren. Doch auch wenn die Unternehmen damit auf das Gewinnniveau von 2016 zurückfallen: Ein derart schwerer Einbruch wie in den zwei vorangegangenen großen Krisen 2002 und 2008 bleibt aus. Die Gründe liegen für die stark exportorientierte deutsche Industrie in China und den USA. In beiden Ländern kam es nicht zu vollständigen Lockdowns, sodass sich die dortigen Erlösrückgänge in überschaubaren Grenzen hielten. Noch im Sommer hatten Analysten, die sich eng an den Aussagen der Vorstände orientieren, für 2020 Gewinneinbrüche zwischen 40 und 60 Prozent erwartet. (Handelsblatt)

AUTOZULIEFERER - Die Gewerkschaften IG Metall und IG BCE wollen mit einem Fonds der drohenden Insolvenz- und Entlassungswelle in der deutschen Autozulieferindustrie entgegentreten. Doch die Investorensuche verläuft zäh. Die sogenannte "Best Owner Group" (BOG) soll Gelder von Investoren und Förderbanken einsammeln, um damit notleidenden Betrieben zu helfen. BOG-Geschäftsführer Frank-Jürgen Weise peilt eine Fondsgröße von bis zu einer halben Milliarde Euro ein. Dazu müssten die Autobauer in den Fonds einsteigen. Deren Interesse hält sich jedoch in Grenzen. (Handelsblatt)

BAFIN - Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will Beschäftigten der Finanzaufsicht BaFin private Finanzgeschäfte gesetzlich verbieten. Dazu wird das Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz erweitert. Dies sieht der Referentenentwurf des Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetzes vor. Der Entwurf liegt der Börsen-Zeitung vor. Die Novelle soll nach dem Wirecard-Skandal Lücken in der Bilanz- und Finanzkontrolle schließen. Der gemeinsame Entwurf von Scholz und Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) wird derzeit innerhalb der Bundesregierung abgestimmt. (Börsen-Zeitung)

STUDENTEN - Das Angebot an Nebenjobs für Studentinnen und Studenten ist laut einer Analyse des Stellenportals Indeed im Vergleich zum vergangenen Jahr drastisch gesunken. Der Tiefpunkt war Anfang September erreicht: Da waren auf der Website nur noch halb so viele Stellen für sie ausgeschrieben wie zum Vorjahreszeitpunkt. Studenten sind demzufolge in einer besonders schwierigen Lage, denn die Anzahl der freien Stellen auf dem Gesamtmarkt ging bei Indeed zwar auch zurück, aber nicht ganz so stark: um etwa 20 Prozent. (SZ)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/pi/cbr

(END) Dow Jones Newswires

October 22, 2020 00:26 ET (04:26 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.