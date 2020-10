Herr David Schärli(geb. 1980) absolvierte an der Universität St. Gallen das Studium in Rechtswissenschaften (Lizentiat 2004). Nach Tätigkeiten für die Advokatur Mühlebach, Luzern und Privatbankiers Reichmuth & Co, Luzern wurde er 2011 Teilhaber und Managing Partner der in Zürich ansässigen Investment Gesellschaft Wiederkehr Associates AG. Der Fokus dieser Firma liegt in Vermögensverwaltung, Direktbeteiligungen und Immobilien. Seit 2014 ist David Schaerli als Gründer und Verwaltungsratspräsident der Concorde Industries AG in diversen Gruppengesellschaften der Concorde im In- und Ausland aktiv.