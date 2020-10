Ausrüstung und Personal sind an ihren Plätzen, nun kann es losgehen: Wie Loncor Resources (TSX: LN, WKN: A2PSPG, ISIN: CA54179W3093) aus Toronto am Mittwoch in einer Meldung bekanntgab, haben die Bohrungen im östlichen Teil des Ngayu-Grünsteingürtels in der Demokratischen Republik Kongo begonnen. Dort hält der Goldexplorer aus Toronto unter anderem 84,88 Prozent am "Imbo"-Projekt. Bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...