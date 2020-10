Berlin - Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat bestätigt, dass die Zahl der Corona-Neuinfektionen am Mittwoch die 10.000er Marke überschritten hat. Das geht aus Daten des Instituts hervor, die am Donnerstagmorgen veröffentlicht wurden.



Demnach erfasste das RKI innerhalb von 24 Stunden 11.287 neue Fälle in Deutschland. Das ist erneut ein neues Allzeithoch an Neuinfektionen. Die direkten Abfragen bei den 401 kreisfreien Städten und Landkreisen, die täglich um 20 Uhr von der dts Nachrichtenagentur ausgewertet werden, hatten bereits am Vorabend mehr als 10.600 neue Infektionsfälle innerhalb von 24 Stunden gezeigt. Die Zahlen des RKI, die immer morgens veröffentlicht werden, weichen meist leicht von der Kommunenabfrage ab, folgen aber stets demselben Trend.



Für 10 Uhr hat das RKI wieder eine der zuletzt selten gewordenen Pressekonferenzen angesetzt. Dem Vernehmen nach soll es dort unter anderem um die deutlich steigenden Neuinfektionszahlen gehen.

