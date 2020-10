DJ MÄRKTE ASIEN/Börsen folgen Wall Street nach unten

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Am Donnerstag folgen die Börsen in Ostasien und Australien der Wall Street nach unten. Auf die Stimmung drücken die bislang ergebnislos gebliebenen Verhandlungen über ein neues Corona-Hilfspaket in den USA. Dazu gesellt sich die Befürchtung, dass es bei die US-Präsidentschaftswahl zu einer Einmischung von außen kommen könnte. Iran und Russland Länder hätten Informationen über die registrierten Wähler erlangt und versuchten, die öffentliche Meinung in den USA zu beeinflussen, sagte der Direktor der Nationalen Nachrichtendienste der USA, John Ratcliffe, am Mittwoch.

Diese Verunsicherung verschafft dem Yen Zulauf. Die japanische Devise gilt als Fluchtwährung in Krisenzeiten. Für einen Dollar werden rund 104,70 Yen gezahlt. Am Mittwoch kostete der Dollar in der Spitze noch 105,52 Yen.

Der starke Yen wiederum verteuert japanische Produkte auf dem Exportmarkt. Das belastet die Tokioter Börse, wo der Nikkei-225 um 0,7 Prozent nachgibt auf 23.464 Punkte.

Im Minus liegen auch die chinesischen Börsen. Der Composite-Index in Schanghai fällt um 0,8 Prozent. In Hongkong büßt der Hang-Seng-Index 0,2 Prozent ein. Händler schreiben die Zurückhaltung der Investoren dem anstehenden, voraussichtlich über 30 Milliarden US-Dollar schweren Börsengang der Ant Group in Hongkong zu. Das Unternehmen hat am Mittwoch nach eigenen Angaben die erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörden in China und Hongkong erhalten.

In Seoul geht es mit dem Kospi um 1,2 Prozent nach unten. Neben den negativen Vorgaben aus den USA veranlassen die wieder deutlich gestiegenen Corona-Infektionszahlen in Südkorea die Anleger zur Flucht aus Aktien. Verkauft werden in Seoul die Aktien der heimischen Autohersteller Hyundai Motor (minus 2,1 Prozent) und Kia Motors (minus 1,4 Prozent). Nachdem die beiden Unternehmen vor wenigen Tagen Gewinnwarnungen aufgrund von kostenintensiven Rückrufaktionen ausgegeben haben, sieht die Ratingagentur Moody's die Bonität der Gesellschaften gefährdet.

Heftige Gewinnmitnahmen im chinesischen Mobilfunksektor

Derweil geht die Bilanzsaison weiter. In Hongkong stürzen China Unicom um 9,8 Prozent ab, nachdem der Umsatz des Mobilfunkunternehmens im dritten Quartal leicht unter den Erwartungen gelegen hat. Die Kursverluste dürften jedoch vor allem auf Gewinnmitnahmen zurückzuführen sein, denn vor der Veröffentlichung der Zahlen hatten die Titel am Mittwoch einen Sprung von 12 Prozent nach oben gemacht, befeuert von den guten Zahlen des Wettbewerbers China Mobile. Deren Aktie gibt nun um 3,1 Prozent nach.

Während der noch laufenden Mittagspause an der Hongkonger Börse hat am Donnerstag China Telecom ihren Zahlenausweis veröffentlicht. Bis zum Mittag lagen China Telecom 4,6 Prozent im Minus. Nach einem Plus von gut 9 Prozent am Vortag werden auch hier Gewinne mitgenommen.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.171,90 -0,32% -7,66% 07:00 Nikkei-225 (Tokio) 23.464,42 -0,74% -0,07% 08:00 Kospi (Seoul) 2.342,39 -1,22% +6,59% 08:00 Schanghai-Comp. 3.297,32 -0,83% +8,10% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 24.699,11 -0,22% -12,88% 10:00 Straits-Times (Sing.) 2.520,16 -0,22% -21,54% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.492,60 +0,01% -6,07% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 10:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,1845 -0,1% 1,1860 1,1858 +5,6% EUR/JPY 124,04 +0,0% 124,02 124,38 +1,8% EUR/GBP 0,9019 -0,0% 0,9024 0,9090 +6,6% GBP/USD 1,3132 -0,1% 1,3144 1,3048 -0,9% USD/JPY 104,73 +0,1% 104,57 104,90 -3,7% USD/KRW 1134,99 +0,2% 1133,16 1132,45 -1,7% USD/CNY 6,6667 +0,2% 6,6511 6,6584 -4,3% USD/CNH 6,6578 +0,2% 6,6416 6,6446 -4,4% USD/HKD 7,7500 -0,0% 7,7501 7,7500 -0,5% AUD/USD 0,7092 -0,3% 0,7114 0,7077 +1,2% NZD/USD 0,6651 -0,0% 0,6653 0,6614 -1,2% Bitcoin BTC/USD 12.741,25 -1,6% 12.947,00 12.173,00 +76,7% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 39,74 40,03 -0,7% -0,29 -29,6% Brent/ICE 41,48 41,73 -0,6% -0,25 -32,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.913,80 1.924,51 -0,6% -10,70 +26,1% Silber (Spot) 24,79 25,06 -1,1% -0,26 +38,9% Platin (Spot) 888,53 889,53 -0,1% -1,00 -7,9% Kupfer-Future 3,18 3,20 -0,6% -0,02 +12,5% ===

