Fed: Wirtschaft wächst leicht bis mässig - Entwicklung in den verschiedenen Branchen jedoch sehr unterschiedlich.Washington - Die US-Wirtschaft hat sich laut der US-Notenbank Fed weiter von dem Einbruch in der Corona-Krise erholt. Die wirtschaftliche Aktivität habe in allen Distrikten zugelegt, heisst es in dem am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturbericht der Fed (Beige Book). Die Wirtschaft sei "leicht bis mässig" gewachsen. Die Entwicklung in den verschiedenen Branchen sei jedoch sehr unterschiedlich.

