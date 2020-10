Der Bauchemiekonzern hat in den ersten neun Monaten die Auswirkungen der Corona-Pandemie gespürt. Dennoch haben die Innerschweizer ihren Gewinn knapp gehalten.Baar - Der Bauchemiekonzern Sika hat in den ersten neun Monaten 2020 die Auswirkungen der Corona-Pandemie gespürt. Dennoch haben die Innerschweizer ihren Gewinn knapp gehalten und die Profitabilität verbessert. Wie Sika am Donnerstag mitteilte, sank der Umsatz von Januar bis September um 3,4 Prozent auf 5,81 Milliarden Franken. Dabei spielte der stärkere Schweizer Franken eine bedeutende Rolle: In...

Den vollständigen Artikel lesen ...