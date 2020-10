Der Umsatz des US-Elektroautobauers wuchs im Q3 um 39 Prozent auf 8,8 Milliarden Dollar und erreichte damit einen neuen Rekordwert.Palo Alto - Der US-Elektroautobauer Tesla hat im fünften Quartal in Folge schwarze Zahlen geschrieben und seine ambitionierten Jahresziele bestätigt. In den drei Monaten bis Ende September wurde ein Nettogewinn von 331 Millionen Dollar (279 Mio Euro) erzielt, wie der Konzern des Tech-Milliardärs Elon Musk am Mittwoch nach US-Börsenschluss in Palo Alto mitteilte. Damit steigerte Tesla das Ergebnis...

