Zug (awp) - Varia US Properties will im laufenden Quartal elf Immobilien verkaufen. Zudem stellte das auf US-Wohnimmobilien fokusstierte Unternehmen für 2020 eine mindestens auf Vorjahreshöhe liegende Dividende in Aussicht. Varia US Properties verkauft laut einer Mitteilung vom Donnerstag das Cardinal Portfolio mit 1'209 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...