Der Amazon (WKN:906866) Prime Day 2020 ist abgeschlossen, und das Unternehmen teilte einige Details über den Erfolg der Veranstaltung mit. In diesem Jahr lag der Schwerpunkt des Verkaufs nur für Mitglieder auf der "Unterstützung kleiner Unternehmen" und markierte die "zwei größten Tage, die es je für kleine und mittlere Unternehmen in den Geschäften von Amazon weltweit gab", so der E-Commerce-Riese. Das Unternehmen gab an, dass Drittverkäufer (in der Mehrheit kleine und mittlere Unternehmen) während ...

Den vollständigen Artikel lesen ...