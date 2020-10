DGAP-News: Holmes Investment Properties PLC / Schlagwort(e): Immobilien

Holmes Investment Properties PLC: HIP Plc in der nach der nächsten Entwicklungsstufe des Stanley Park-Golfplatzgeländes in Blackpool nach Entscheidung der Verwaltung zur Genehmigung des Kaufs des Grundstücks.



22.10.2020 / 08:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Holmes Investment Properties Plc ("HIP" oder "die Firma")

Highlights: * Neu entwickeltes New Millenia Golfangebot. * Flaggschiff für David Lloyds neues Freizeitunternehmen Adrenalin World. * Neue Ferienhauseanlage. * Entwicklungvolumen von insgesamt 45 Mio. GBP. * Schaffung von ungefähr 150 neuen Arbeitsplätzne. * Haupt Touristenziel für Nordwestengland * Plan den zu erwarteten Anstieg der Feiertage in Großbritannien zu nützen Holmes Investment Properties Plc (Berlin: J16), die britische Immobilieninvestitionsgesellschaft mit Schwerpunkt auf dem Freizeitsektor, freut sich bekannt zu geben, dass das Blackpool Borough Council nach einer Ratssitzung am 30. September 2020 den Kauf des als Stanley Park Golf Course bekannten Grundstücks genehmigt hat. Dies ist die Folge des Gewinn eines europaweiten Ausschreibungsverfahrens durch HIP im vergangenen Jahr und ist ein wichtiger Schritt nach vorne. HIP kann mit dem digitalen öffentlichen Austausch mit der Bevölkerung fortfahren und den Bewohnern von Blackpool zum ersten Mal die Möglichkeit geben die aufregenden Details der vorgeschlagenen Entwicklung des sorgfältig ausgearbeiteten Plans zu sehen und Ihr Feddback und Kommentare entsprechend abzugeben. Diese Einbeziehung wird in Kürze gestartet und die Aktionäre werden über diese Enwicklung zeitnah informiert werden. Michael Simmonds, CEO von Holmes Investment Properties Plc, sagte; "Es ist großartig, dieses Element der Akquisition abgeschlossen zu haben, damit wir mit der nächsten Vertragsstufe fortfahren und Fortschritte auf dem Gelände erzielen können. Unser professionelles Team ist dabei, die öffentliche Online- Kommunukation abzuschließen, die der Einreichung des Planungsantrags vorausgeht, den wir vor Ende 2020 einreichen möchten. HIP Plc hofft, dass dieses Projekt als Vorlage für weitere Standorte dienen wird. Dies ermöglichen uns, aktive Freizeitgestaltung fürs ganzen Land anzubieten. Wir freuen uns, diese Location, die wir als wichtiges Touristenziel im Nordwesten Englands sehen zu entwickeln, um die erwartete Zunahme an Familien zu bedienen, die sich in den nächsten Jahren für einen Urlaub in Großbritannien entscheiden. " HIP wird nun die Fortschritte auf dem Gelände von Adrenalin World und die Entwicklung des Golfplatzes beschleunigen. Weitere Anträge für die zukünftige Entwicklung der Einrichtungen des Golfclubhauses und die umfangreiche Entwicklung der Lodge werden folgen. Anfragen: HIP Plc - Gelbes Trikot PR Charles Goodwin +44 (0) 7747 788 22 1 Georgia Colkin Annabel Atkins hip@yellowjerseypr.com Hinweise für Redakteure Holmes Investment Properties Plc Holmes Investment Properties Plc (Berlin: J16) - www.hipplc.com - ist eine britische Immobilieninvestitionsgesellschaft mit Schwerpunkt auf dem Freizeitsektor, die 2011 an der Berliner Börse notiert wurde. HIP plant, mit Freizeitbetreibern zusammenzuarbeiten, um Grundstücke zu beschaffen, Grundstücke im Rahmen von Optionsvereinbarungen zu erwerben, Planungsgenehmigungen einzuholen, das Gelände des Freizeitcenters nach den Vorgaben des Betreibers zu errichten und deren Rendite zu maximieren, und zwar gegen einen im Voraus vereinbarten langfristigen Mietvertrag mit einer vereinbarten Rendite . Da der Freizeitmarkt zusammen mit der Anzahl der Freizeitzentren in Großbritannien weiter wächst, beabsichtigt HIP, mit schnell wachsenden Unternehmen zusammenzuarbeiten, um in den nächsten 5 bis 6 Jahren ein Minimum von 12 Freizeitzentren aufzubauen und so die Bilanz des Unternehmens erheblich zu verbessern.

22.10.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de