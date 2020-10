IT-Überwachungs- und Management Experten wählen Netreos branchenführende Softwarelösung für Ihre IT-Infrastrukturmanagement Anforderungen.

Huntington Beach, Kalifornien, Oct. 22, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Netreo, die preisgekrönte Plattform für IT-Infrastrukturmanagement, und eines von Inc. 5000 am schnellsten wachsenden Unternehmen, gaben heute eine formelle Partnerschaft mit der Intelligent Communication Software GmbH (ICS) bekannt. ICS, mit Sitz in München, ist seit 1987 auf IT-Management und Monitoring Lösungen für komplexe Netzwerke und Systeme spezialisiert.

Durch die Partnerschaft mit Netreo erhalten Kunden und Interessenten von ICS auf dem deutschen Markt Zugang zu Netreos innovativer On-Premise-, Cloud- und Hybrid-IT-Monitoring Software.

Das Spektrum dieser Software umfasst die Überwachung und das Erkennung von Anomalien. Außerdem das Management der Serverleistung, Fehlerbehebung, Diagnose und Analyse der Antwortzeiten von Anwendungen sowie die Automatisierung der Infrastruktur. Integrierte AI/KI Funktionalitäten automatisieren und unterstützen die Fehlersuche, z. B. bei Performance Problemen.

Gemeinsam unterstützen Netreo und ICS Kunden dabei, eine einzige verlässliche Datenquelle ("Single Source of Truth", SSOT) - selbst bei komplexen hybriden Cloud- und "on-premises" Implementierungen zu nutzen. Dabei werden diverse Cloud-Provider (z.B. Microsoft Azure und Amazon Web Services), mehrere SaaS-Provider (z.B. Microsoft 365) und bereits vorhandene "On-premises-Tools", Anwendungen und Geräte integriert.

"Mit Netreo können Sie komplexe IT-Infrastrukturen und Netzwerke beliebiger Größe mit minimalem Aufwand verwalten. Auch später hinzugefügte Ressourcen können jederzeit erfasst, überwacht und verwaltet werden. ICS evaluiert regelmäßig neue Tools und Technologien auf dem Markt. Durch die Partnerschaft mit Netreo sind wir ab sofort in der Lage, Monitoringsysteme schnell in Betrieb zu nehmen und unsere Kunden profitieren von Netreos leistungsfähigen Analyse- und Reporting Funktionen. Auch der hervorragende Kontakt mit den Experten bei Netreo stimmt uns in dieser Zusammenarbeit sehr zuversichtlich", sagte Stefan Letz, Geschäftsführer der ICS.

Als Spezialist für die Unterstützung großer und mittelständischer Unternehmen bei der Planung, der Installation und dem laufenden Betrieb von IT-gestützten Geschäftslösungen bringt das kompetente ICS-Team über drei Jahrzehnte Erfahrung mit, um Kunden dabei zu unterstützen, schneller zu agieren, Kosten zu optimieren und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.

"Der Fokus von Netreo liegt auf der Unterstützung der geschäftskritischen Applikationen unserer Kunden verbunden mit dem erforderliche Wissen, ihre Monitoring Daten bestens zu nutzen - und das Branchenunabhängig, vom Gesundheitswesen über die Fertigung, Finanzdienstleistungen bis hin zum Einzelhandel. Es freut uns, durch die Partnerschaft mit ICS sowohl unsere Softwarelösung im deutschen Markt bekannt zu machen, als auch das Fachwissen im Bereich der Infrastrukturüberwachung zusammen einzubringen. Dies ermöglicht uns des Weiteren innovative IT-Lösungen von Weltklasse für noch mehr Kundensegmente anbieten zu können", sagte Ged Caldwell, Chief Revenue Officer von Netreo.

Über ICS

Die ICS Intelligent Communication Software GmbH mit Sitz in München, ist ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet der IT-Management- und Monitoring Lösungen für komplexe Netzwerke und Systeme in der DACH-Region.

Wir unterstützen Unternehmen jeder Größe, die Leistungsfähigkeit ihrer IT-Services zu visualisieren, zu analysieren und damit die Grundlagen für Optimierungen und schnelle Fehlerbeseitigung zu schaffen. Durch die Zusammenführung der Daten von Servern, Containern, Datenbanken und Diensten Dritter erlangt der Kunde sofortige Transparenz über seine komplexe IT- Infrastruktur. Ob mittelständisches Unternehmen, Großkonzern oder Organisation des öffentlichen Sektors, wir unterstützen unsere Kunden als kompetenter und zuverlässiger Partner in Ihren Monitoring und Big Data Analytics Projekten.

Über Netreo

Die mehrfach ausgezeichnete "Full-Stack" IT-Management- und AIOps-Monitoringsoftware von Netreo bietet Kunden in Echtzeit wichtige Informationen über ihre Cloud, firmeninterne und hybride Netzwerke, Anwendungen und Geräte. Netreo wird bereits weltweit von namhaften Unternehmen erfolgreich eingesetzt, überwacht täglich schon viele Millionen von IT Systemen und Geräten. Netreo zählt zu denen am schnellsten wachsenden Inc. 5000 Unternehmen.