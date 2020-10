2020 geht es für BMW darum, keine Verluste zu machen. Nach dem massiven Einbruch im ersten und zweiten Quartal 2020 liegt der Absatz im dritten Quartal wieder über dem des Vorjahres. Ende 2020 soll bei BMW ein leichter operativer Gewinn stehen. Vor allem die hohe Nachfrage nach den Luxusmodellen und der Absatzsprung in China sorgten dafür, dass der Autobauer gut durch die Coronakrise kommt. In China, dem weltgrößten Absatzmarkt, verkaufte BMW im dritten Quartal fast ein Drittel mehr Autos als im vergleichbaren Vorjahresquartal. Mittelfristig will das BMW-Management wieder acht bis zehn Prozent Rendite mit dem Autogeschäft erwirtschaften. Erreicht werden soll das mit einer massiven Kostenreduktion durch das Streichen von wenig gefragten Modellen und Antrieben..Zum Chart .Der Aktienkurs von BMW hat das Tief von Mitte März hinter sich gelassen und ist mittlerweile auf dem Weg, das partielle Hoch von vor dem Corona-Sell-Off zurück zu erobern. Anfang Oktober 2020 wurde diese Widerstandszone bei 66,21 Euro schon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...