DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Der Elektroautobauer Tesla hat seine Gewinnserie im dritten Quartal ausgebaut. Der Konzern schrieb das fünfte Quartal in Folge schwarze Zahlen und bekräftigte das Ziel, in diesem Jahr mindestens eine halbe Million Fahrzeuge auszuliefern. Konzernchef Elon Musk sprach von "dem besten Quartal in der Geschichte". Die Aktie legte im nachbörslichen Handel um 3,3 Prozent zu.

Die Auslieferung von einer halben Million Fahrzeuge 2020 bleibe das Ziel, auch wenn es ambitionierter geworden sei, teilte Tesla mit. Auch die Produktion soll bei mindestens 500.000 Fahrzeugen liegen, was einem Plus von 36 Prozent zum Vorjahr entspräche. Für das kommende Jahr stellte Tesla einen weiteren deutlichen Anstieg der Produktion in Aussicht.

In der Analystenkonferenz antwortete Musk auf die Frage, ob die Auslieferungen im kommenden Jahr 840.000 bis 1 Million Fahrzeuge erreichen könnten, das sei "in der Nähe".

Im dritten Quartal steigerte Tesla den Umsatz um knapp 40 Prozent auf 8,77 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten im Factset-Konsens mit 8,3 Milliarden gerechnet. Der Nettogewinn legte auf 331 Millionen Dollar von 143 Millionen im Vorjahr zu. Der Gewinn je Aktie erreichte bereinigt 76 Cent und übertraf damit die Analystenschätzung, die auf 56 Cent gelautet hatte.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

12:00 US/Dow Inc, Ergebnis 3Q, Midland

12:55 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 3Q, Atlanta

13:00 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 3Q, Fort Worth

13:00 US/AT&T Inc, Ergebnis 3Q, Dallas

22:02 US/Intel Corp, Ergebnis 3Q, Santa Clara

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 875.000 zuvor: 898.000 16:00 Verkauf bestehender Häuser September PROGNOSE: +6,2% gg Vm zuvor: +2,4% gg Vm 16:00 Index der Frühindikatoren September PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +1,2% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Indikation 3.423,25 -0,51% Nasdaq-100-Indikation 11.640,00 -0,51% Nikkei-225 23.508,90 -0,55% Hang-Seng-Index 24.785,32 +0,12% Kospi 2.351,02 -0,84% Shanghai-Composite 3.311,85 -0,40% S&P/ASX 200 6.173,80 -0,29%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Die Börsen in Ostasien und Australien folgen der Wall Street nach unten. Auf die Stimmung drücken die bislang ergebnislos gebliebenen Verhandlungen über ein neues Corona-Hilfspaket in den USA. Dazu gesellt sich die Befürchtung, dass es bei die US-Präsidentschaftswahl zu einer Einmischung von außen kommen könnte. Iran und Russland Länder hätten Informationen über die registrierten Wähler erlangt und versuchten, die öffentliche Meinung in den USA zu beeinflussen, sagte der Direktor der Nationalen Nachrichtendienste der USA, John Ratcliffe, am Mittwoch. Diese Verunsicherung verschafft dem Yen Zulauf. Die japanische Devise gilt als Fluchtwährung in Krisenzeiten. Der starke Yen wiederum verteuert japanische Produkte auf dem Exportmarkt. Im Minus liegen auch die chinesischen Börsen. Händler schreiben die Zurückhaltung der Investoren dem anstehenden, voraussichtlich über 30 Milliarden US-Dollar schweren Börsengang der Ant Group in Hongkong zu. Das Unternehmen hat am Mittwoch nach eigenen Angaben die erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörden in China und Hongkong erhalten. In Seoul veranlassen zusätzlich die wieder deutlich gestiegenen Corona-Infektionszahlen in Südkorea die Anleger zur Flucht aus Aktien. Verkauft werden die Aktien der heimischen Autohersteller Hyundai Motor (minus 2,1 Prozent) und Kia Motors (minus 1,4 Prozent). Nachdem die beiden Unternehmen vor wenigen Tagen Gewinnwarnungen aufgrund von kostenintensiven Rückrufaktionen ausgegeben haben, sieht die Ratingagentur Moody's die Bonität der Gesellschaften gefährdet. In Hongkong stürzen China Unicom um 9,8 Prozent ab, nachdem der Umsatz des Mobilfunkunternehmens im dritten Quartal leicht unter den Erwartungen gelegen hat. Die Kursverluste dürften jedoch vor allem auf Gewinnmitnahmen zurückzuführen sein, denn vor der Veröffentlichung der Zahlen hatten die Titel am Mittwoch einen Sprung von 12 Prozent nach oben gemacht, befeuert von den guten Zahlen des Wettbewerbers China Mobile. Dessen Aktie gibt nun um 3,1 Prozent nach. Während der Mittagspause an der Hongkonger Börse hat am Donnerstag China Telecom ihren Zahlenausweis veröffentlicht. Bis zum Mittag lagen China Telecom 4,6 Prozent im Minus. Nach einem Plus von gut 9 Prozent am Vortag werden auch hier Gewinne mitgenommen.

US-NACHBÖRSE

Tesla stiegen nach Zahlenvorlage um 3,3 Prozent (siehe Tagesthema). Gut kamen auch die Zahlen von Xilinx an. Die Titel legten um 1,9 Prozent zu. Auch Netgear hat mit ihren Drittquartalszahlen die Erwartungen übertroffen. Die Titel sprangen in einer ersten Reaktion auf die Zahlen um 7 Prozent nach oben, gaben aber einen Großteil der Gewinne wieder ab, weil Netgear keinen Ausblick auf das vierte Quartal geben wollte. Am Ende des nachbörslichen Handels notierten die Aktien noch 2,6 Prozent höher. Lam Research gaben um 2,1 Prozent nach. Der Chipausrüster hatte Umsatz und Gewinn in seinem ersten Geschäftsquartal überraschend deutlich gesteigert und auch mit dem Ausblick die Erwartungen der Analysten übertroffen. Allerdings hatten Lam Research vor der Zahlenvorlage gegen die negative Tendenz am breiten Markt im regulären Geschäft schon 0,8 zugelegt, so dass Anleger wohl Gewinne mitnahmen. Negativ wurden auch Zahlen und Ausblick von Edwards Lifesciences aufgenommen. Die Aktien des Medizintechnikherstellers büßten 3,6 Prozent ein. Chipotle Mexican Grill verloren 3,7 Prozent. Analysten sprachen von soliden Zahlen der Restaurantkette, die im dritten Quartal dank Online-Bestellungen der Corona-Krise getrotzt und einen Rekordumsatz vermeldet hatte. Allerdings seien die Erwartungen schon sehr anspruchsvoll gewesen. CSX gewannen 4,2 Prozent. Die Eisenbahngesellschaft übertraf mit ihren Drittquartalszahlen die Erwartungen und kündigte einen weiteren Aktienrückkauf im Volumen von 5 Milliarden Dollar an. Whirlpool stiegen um 4,2 Prozent auf 205 Dollar. Der Hersteller von Haushaltsgeräten hat Umsatz und Gewinn im Vergleich zum Vorjahr gesteigert. Das Unternehmen profitiert davon, dass die Amerikaner wegen der Corona-Pandemie mehr Zeit zu Hause verbringen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 28.210,69 -0,35 -98,10 -1,15 S&P-500 3.435,52 -0,22 -7,60 6,34 Nasdaq-Comp. 11.484,69 -0,28 -31,80 28,00 Nasdaq-100 11.665,37 -0,11 -12,47 33,58 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 842 Mio 755 Mio Gewinner 1.045 2.062 Verlierer 2.003 948 Unverändert 90 120

Leichter - Der Handel war von Schwankungen gekennzeichneten. Im Blick standen weiter die Verhandlungen um ein neues Hilfspaket. Hauptbelastungsfaktor blieb die immer schneller steigende Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Netflix verloren 6,9 Prozent. Nachdem der Streaming-Anbieter zu Beginn der Krise noch davon profitiert hatte, dass mehr Menschen zu Hause blieben, bekam das Unternehmen nun die Konkurrenz zu spüren. Abbott Laboratories hat nach einem zweistelligen Wachstum im dritten Quartal seine Prognose angehoben. Mit den Zahlen wurden die Erwartungen übertroffen. Die Aktie fiel jedoch um 2,3 Prozent, was Marktteilnehmer mit Gewinnmitnahmen erklärten. Verizon hat im dritten Quartal weniger verdient und umgesetzt. Dennoch schnitt der Konzern besser ab als von Analysten erwartet und ist etwas zuversichtlicher für das Geschäftsjahr. Die Aktie gab 0,9 Prozent nach. Texas Instruments übertraf mit den Geschäftszahlen zum dritten Quartal und dem Ausblick auf das kommende Quartal die Markterwartungen. Die Titel zeigten sich aufgrund von Gewinnmitnahmen mit einem Minus von 3,1 Prozent. Uber verloren 3,1 Prozent. Der Mobilitätsdienstleister bietet einem Magazinbericht zufolge weit mehr als 1 Milliarde Euro für das Joint-Venture FreeNow der Autohersteller BMW und Daimler. Die Entscheidung über einen Verkauf sei jedoch noch nicht gefallen, hieß es.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,14 -0,4 0,15 -106,1 5 Jahre 0,35 1,5 0,33 -157,7 7 Jahre 0,59 2,8 0,56 -166,1 10 Jahre 0,82 2,9 0,79 -162,9 30 Jahre 1,62 2,6 1,59 -144,9

Für die US-Anleihen ging es mit der weiterhin herrschenden Stimuli-Zuversicht nach unten. Die Rendite zehnjähriger Papiere stieg mit sinkenden Notierungen um 2,9 Basispunkte auf 0,82 Prozent

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 22, 2020 02:01 ET (06:01 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.