Genf (ots) - Die FDI World Dental Federation (FDI), die weltweit mehr als eine Million Zahnärzte vertritt, stellt ihre dreijährige Kampagne zum Weltmundgesundheitstag unter dem Motto "Sei stolz auf deinen Mund" vor.Der Weltmundgesundheitstag wird jedes Jahr am 20. März auf der ganzen Welt gefeiert. Sein Zweck: Menschen mit Mitteln und Wissen auszustatten, um Mundkrankheiten, von denen weltweit fast 3,5 Milliarden Menschen betroffen sind, zu verhindern und zu bekämpfen. Der Weltmundgesundheitstag regt Menschen dazu an, sich um ihre Mundgesundheit zu kümmern, indem sie sich eine gute Mundhygiene-Routine aneignen und richtig mit Risikofaktoren umgehen. Die Erhaltung der Mundgesundheit trägt auch dazu bei, Geist und Körper gesund zu erhalten, und schützt vor der Ausbreitung von Infektionen.In den nächsten drei Jahren lautet das Motto des Weltmundgesundheitstags "Be Proud Of Your Mouth (https://www.worldoralhealthday.org/custom-poster)" ("Sei stolz auf deinen Mund"). Mit diesem ermutigendem Handlungsaufruf möchte die FDI Menschen dazu motivieren, ihren Mund wertzuschätzen und zu pflegen. Außerdem sollen sie verstehen, dass sie dadurch zum Schutz ihrer allgemeinen Gesundheit und ihres Wohlbefindens beitragen können.Ihre Unterstützung für die Kampagne können Menschen zeigen, indem sie mit Hilfe des MouthProud-Bildbearbeitungstools einen dekorativen Rahmen über ihren Mund legen - um zu zeigen, dass sie erkannt haben, wie wichtig der Mund ist. Gleichzeitig kann im Rahmen der Kampagne der persönlichen Mundgesundheit Priorität eingeräumt werden. Dies kann sicher von zu Hause aus geschehen. Jeder kann sich mit der Kampagne solidarisch zeigen und zur globalen Bewegung beitragen, indem er seine Bilder auf der Mouth Proud-Pinnwand (https://www.worldoralhealthday.org/custom-poster-wall) teilt.Jedes Jahr verzeichnet die FDI Hunderte von Veranstaltungen zum Weltmundgesundheitstag, die von ihren Mitgliedszahnärzteverbänden und Fachgruppen sowie dem weiteren Gesundheitswesen organisiert werden und Millionen von Menschen auf der ganzen Welt erreichen. Im Jahr 2021 setzt sich die FDI dafür ein, dass bei jeder physischen Veranstaltung die lokalen Richtlinien zum Schutz der öffentlichen Gesundheit eingehalten werden."Das Wichtigste ist die Sicherheit bei der Durchführung unserer Veranstaltungen zum Weltmundgesundheitstag", betont FDI-Präsident Dr. Gerhard K. Seeberger. "Die Covid-19-Pandemie hat die Art und die Größe physischer Veranstaltungen verändert, aber die heutige Technologie macht so viel mehr möglich. Heute haben wir mehr Zeit, um risikoarme, wirkungsvolle Veranstaltungen für die Kampagne im März 2021 zu organisieren. Ich lege jedem nahe, www.worldoralhealthday.org (http://www.worldoralhealthday.org) zu besuchen und die Fülle der frei verfügbaren Ressourcen zu nutzen."Teilen Sie MouthProud - seien Sie stolz auf das, was Ihr Mund für Sie leistet. Schätzen und pflegen Sie ihn für ein längeres, gesünderes Leben.Über den WeltmundgesundheitstagDer jährlich am 20. März stattfindende Weltmundgesundheitstag wurde von der World Dental Federation (FDI) ins Leben gerufen, um das globale Bewusstsein für die Prävention und Bekämpfung von Munderkrankungen zu verbessern. www.worldoralhealthday.org (http://www.worldoralhealthday.org); WOHD21 MouthProudGlobale Partner des Weltmundgesundheitstags: Unilever; Globale Unterstützer des Weltmundgesundheitstags: Wrigley Oral Healthcare Program, Planmeca, 3MÜber die FDI World Dental FederationDer Weltverband der Zahnärzte FDI ist das wichtigste Vertretungsorgan für über eine Million Zahnärzte weltweit. Zu seinen Mitgliedern gehören rund 200 nationale Zahnärzteverbände und Fachgruppen in über 130 Ländern. Das Ziel des Verbands ist es, eine optimale Mundgesundheit auf der ganzen Welt sicherzustellen.https://www.fdiworlddental.org/;facebook.com/FDIWorldDentalFederation (https://www.facebook.com/FDIWorldDentalFederation);https://www.worldoralhealthday.org/twitter.com/FDIWorldDental (https://twitter.com/fdiworlddental);https://www.linkedin.com/company/fdiworlddentalfederation (https://www.linkedin.com/company/fdiworlddentalfederationhttps://www.linkedin.com/company/fdiworlddentalfederation)