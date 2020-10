Gilles Beltran wird neuer Präsident von Avnet Silica, einem Unternehmen, das zur Avnet-Gruppe gehört. Der bisherige Vice President Sales & Supplier Management tritt am 1. Januar 2021 die Nachfolge von Mario Orlandi an. Der Präsident von Avnet EMEA Orlandi wird zusätzlich zu seiner Funktion in der Region EMEA die Verantwortung für das globale IoT-Team sowie Avnet Integrated übernehmen. Beltran berichtet weiterhin an Orlandi. Der neue Präsident Beltran ...

Den vollständigen Artikel lesen ...