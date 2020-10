Am deutschen Aktienmarkt dominieren auch am Donnerstag die Bären.Der DAX verlor zum Handelsbeginn 1,02 Prozent auf 12.429,41 Punkte.Corona-Angst macht Anleger nervösBereits zur Wochenmitte hatten die wachsenden Virus-Sorgen die Börsen fest im Griff gehabt. Der Leitindex hatte 1,4 Prozent auf 12.557 Punkte verloren und lag damit so niedrig wie seit Anfang Oktober nicht mehr. In Deutschland hat das Robert-Koch-Institut (RKI) erstmals über 10.000 Virus-Neuinfektionen an einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...