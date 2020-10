Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Hoffnungen auf ein Corona-Hilfspaket in den USA und der damit einhergehende Anstieg der Inflationserwartungen haben Staatsanleihen zunächst unter Druck gebracht und zu einem Renditeanstieg beigetragen, so die Analysten der Helaba.Im Handelsverlauf habe die Risikoaversion vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie aber wieder zugenommen und so habe sich der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) erholen können. Zu größeren Spread-Bewegungen sei es per saldo nicht gekommen. Auch der Renditevorteil US-amerikanischer Anleihen gegenüber Bundeswertpapiere habe sich nicht verkleinert. Im 10-jährigen Bereich liege die Differenz mit über 140 BP auf dem höchsten Niveau seit Mitte März. Während am europäischen Primärmarkt heute keine Aktivitäten auf dem Programm stünden, stocke das US-Schatzamt ein 5-jähriges Papier um 17 Mrd. USD auf. ...

