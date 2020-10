Paris (www.fondscheck.de) - Der Teilfonds DNCA Invest - Value Europe (ISIN LU0284396016/ WKN A0MMD8) ist bestrebt, den folgenden Index zu übertreffen: STOXX Europe 600 Net Return über den empfohlenen Anlagezeitraum, so die Experten von DNCA Investments.Der Monat September sei von zahlreichen Ereignissen im Bereich von Politik und Gesundheit geprägt gewesen. Die Explosion an Neuinfektionen im Rahmen der Corona-Epidemie in Europa habe die Regierungen erneut unter Druck gesetzt, und sie hätten umfangreiche restriktive Maßnahmen ergreifen müssen, um einen generellen Lockdown zu vermeiden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...