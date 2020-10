Der Euro hat sich am Donnerstag in der Früh gegenüber dem US-Dollar auf hohem Niveau behauptet präsentiert. Er tendierte gegen 8.30 Uhr bei 1,1857 Dollar. Am Vorabend war der Euro bei 1,1862 Dollar gehandelt worden. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,1852 Dollar festgesetzt.Der Anstieg der Risikoaversion im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie führte ...

