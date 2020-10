Baden-Baden (ots) - Was im Alltag und Krankheitsfall hilft, zeigt das SWR Gesundheitsmagazin "rundum gesund" / Moderation: Dennis Wilms / 30. November 2020, 20:15 Uhr, SWR FernsehenEin grauer Schleier vor den Augen, der das Sehvermögen stark beeinträchtigen und zu einer erhöhten Blendempflindlichkeit führen kann - das ist der Graue Star. Die damit bezeichnete Eintrübung der Linse ist eine der häufigsten Augenerkrankungen. Sie tritt überwiegend ab der zweiten Lebenshälfte auf. Abhilfe schafft eine Operation, die in den Industrieländern zu den Routineeingriffen zählt. Das SWR Magazin "rundum gesund" beschäftigt sich am Montag, den 30. November 2020 um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen damit, wie die Augen länger gesund bleiben. Die Folge ist für ein Jahr in der ARD Mediathek verfügbar.Das Auge im Fokus: Funktion, Verschleiß, Erkrankungen und FrüherkennungSWR Moderator Dennis Wilms und Dr. Christian Mayer vom Universitätsklinikum Heidelberg, Facharzt für Augenheilkunde, erklären mithilfe der virtuellen Patientin Annie, wie das menschliche Auge funktioniert und wie sich Erkrankungen auswirken. Sehverluste entstehen meist über mehrere Jahre. Insbesondere beim Grünen Star, von Fachleuten Glaukom genannt, ist eine rechtzeitige Behandlung wichtig, um das Fortschreiten der Erkrankung mindestens zu verlangsamen. Die Untersuchungen zur Früherkennung erläutert der Experte im Interview.Digitale Herausforderungen und Helfer für SehbehinderteDie Digitalisierung ist für Menschen mit Sehbehinderung Fluch und Segen zugleich. Touchpads erobern den Alltag immer mehr. Ohne zusätzliche Orientierung - beispielsweise durch Tonsignale oder Sprachbegleitung - stellen sie Sehbehinderte und Blinde vor Probleme. Verschiedene Handy-Apps bieten Lösungen an. Häufig lassen diese jedoch Wünsche offen - vor allem in Sachen Datensicherheit. Welche Anwendungen in ihrem Alltag wirklich nützlich sind, zeigt die sehbehinderte Bianka Haacker aus Stuttgart.Lebensmittel, die den Blick schärfenErnährungscoach Jasmin Brandt erklärt im Studio, welche Lebensmittel die Gesundheit der Augen unterstützen können und warum das so ist. Vitamine spielen eine wichtige Rolle. Zudem ist eine gefäßfreundliche Ernährungsweise auch gut für die Sehkraft.Sendung:"rundum gesund: Gut sehen - die Augen gesund halten", 30.11.2020, 20:15 Uhr, 45 Minuten, SWR FernsehenIn der ARD Mediathek unter: https://www.ardmediathek.de/ard/sendung/rundum-gesund/Informationen, kostenfreies Bildmaterial und weiterführende Links unter:http://swr.li/rundum-gesund-gut-sehen-die-augen-gesund-haltenPressekontakt: Grit Krüger, Tel. 07221 929 22285, grit.krueger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4740790