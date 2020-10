BERLIN (dpa-AFX) - Das Berliner Start-up-Unternehmen Dance, das E-Bikes im Abo vermietet, hat drei Monate nach seiner Gründung in einer ersten Finanzierungsrunde 15 Millionen Euro eingesammelt. Investor ist eine von Holtzbrinck Ventures angeführte Gruppe von Risikokapitalgebern, teilte Dance am Donnerstag in Berlin mit.

Hinter Dance stehen die Gründer der Berliner Musik-Plattform Soundcloud, Eric Quidenus-Wahlforss und Alexander Ljung. Quidenus-Wahlforss leitet das Unternehmen. Um das operative Geschäft kümmert sich Christian Springub, der den Website-Baukasten Jimdo mitgründete.

Bei dem in Berlin angebotenen E-Bike-Abo ist die Wartung des Fahrrads und ein Ersatz bei Diebstahl eingeschlossen. Nutzer haben nach Angaben eines Firmensprechers die Möglichkeit, ihr Abonnement jederzeit zu kündigen. Das Geld aus der Finanzierungsrunde soll in den Ausbau des Unternehmens gesteckt werden. "Seit wir unser Pilot-Programm in Berlin gestartet haben, sind wir mit positiven Reaktionen aus der ganzen Welt geradezu überschwemmt worden", sagte Mitbegründer Quidenus-Wahlforss./chd/DP/stk