Berlin (ots) - Comic-Legende Lucky Luke betritt erstmals in 75 Jahren den Süden der Vereinigten Staaten: Das neue Album "Fackeln im Baumwollfeld" führt den einsamen Cowboy tief in den Bundesstaat Louisiana, wo er auf den berühmten afroamerikanischen Marshal Bass Reeves trifft. Wird es unseren Helden gelingen, auch in den morastigen Sümpfen Louisianas für Gerechtigkeit zu sorgen? Das 48 Seiten starke Lucky Luke Album erscheint am 29. Oktober bei Egmont Ehapa Media und im Handel.

Nach dem Erfolg von "Ein Cowboy in Paris" verfassen Jul und Achdé ihr drittes Lucky Luke-Album. Am 29. Oktober erscheint das neue 99. Western-Abenteuer als Softcover (Egmont Ehapa Media, EUR6.90) und am 05. November als Hardcover (Egmont Comic Collection, EUR 12.00, ISBN: 978-7704-4127-3) im Handel.