Der heimische Aktienmarkt hat am Donnerstag den Handel klar in der Verlustzone aufgenommen. Der Leitindex ATX büßte bis 9.15 Uhr 1,39 Prozent auf 2.145,45 Einheiten ein. Eine schwache europäische Anlegerstimmung drückte auch den heimischen Aktienmarkt erneut tiefer. Bereits zur Wochenmitte hatte der ATX 0,87 Prozent an Wert verloren.Die zum Teil deutlich steigenden Corona-Neuinfektionszahlen und die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...