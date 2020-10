DJ Varta verlängert Vertrag mit Vorstandschef Schein bis 2026

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Varta AG will Vorstandschef Herbert Schein bis 2026 an Bord behalten. Der Aufsichtsrat des Batterieherstellers verlängerte den Vertrag des 55-Jährigen vorzeitig, nachdem kürzlich Finanzchef Steffen Munz zum Jahresende seinen Rückzug angekündigte hatte. Aufsichtsratschef Michael Tojner sprach davon, dass man ein Zeichen für Kontinuität habe setzen wollen. Außerdem trage man damit der sehr positiven Entwicklung der zurückliegenden Jahre Rechnung. Scheins Vertrag hätte eigentlich erst im nächsten Jahr zur Verlängerung angestanden. Der Manager brachte Varta 2017 an die Börse. Unter seinem Vorsitz wurde das Unternehmen Marktführer bei kleinen Lithium-Ionen-Zellen.

October 22, 2020

