Die Anleger wenden sich wegen der rasant steigenden Corona-Infektionszahlen und der damit verbundenen Furcht vor einem erneuten Lockdown der Wirtschaft von Aktien ab.Zürich - Der Abwärtstrend an der Schweizer Börse hält am Donnerstag an. Die Anleger wenden sich wegen der rasant steigenden Infektionszahlen mit Covid-19 und der damit verbundenen Furcht vor einem erneuten Lockdown der Wirtschaft von Aktien ab. "Die Stimmung hat sich merklich eingetrübt, nachdem wir beim SMI die psychologisch wichtige Schwelle von 10'000 Zählern preisgeben mussten"...

Den vollständigen Artikel lesen ...